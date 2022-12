Es titula Que esclati tot i és la primera cançó escrita en català que opta a representar Espanya a un festival d'Eurovisió. La banda catalana Siderland, composta per Uri Plana (veu i guitarra), Albert Sort (baix) i Andreu Manyós (bateria), seran els encarregats de defensar aquest tema pop nocturn a finals de gener a la segona edició del Benidorm Fest, la preselecció espanyola d'Eurovisió 2023.

Després de l'èxit de la primera convocatòria d'aquesta selecció, que va guanyar l'olesana Chanel Terrero amb el seu SloMo, en aquesta nova edició s'aprecia sobretot una aposta per la diversitat de gèneres, amb pop contemporani, música discotequera, folk i rock. Entre els 18 temes escollits per a la competició es troba l'aposta de Siderland. La candidatura catalana destaca per l'acumulació de veus, l'ús del cor com a instrument distintiu de la tornada o les ja recurrents picades d'ullet a la música urbana.

Un milió de reproduccions en menys de 24 hores

Les 18 cançons que competiran en el segon Benidorm Fest per convertir-se en el tema seleccionat per representar l'Estat a Eurovisió 2023 han assolit el milió de reproduccions en menys de 24 hores, d'ençà de la seva publicació oficial al web de RTVE aquest diumenge.

Concretament, a primera hora d'aquest dilluns la xifra superava les 880.000 escoltes, segons ha informat María Eizaguirre, directora de Comunicació d'RTVE, que ha afirmat a més que "aspiren a superar tots els rècords" de la seva primera edició, inclòs el d'audiència, després d'una final el 2022 seguida per més de 3 milions de persones.