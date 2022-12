Marc Ribas tornarà al Pirineu per explorar les propostes culinàries de la Cerdanya. Quatre restauradors s'enfrontaran per demostrar les seves virtuts i habilitats, però només un s'endurà el títol de millor restaurant de la Cerdanya.

Arrencaran al Cal Cebes, el restaurant de Sebastià Alboquers, que finalment ha trobat a Urús el lloc on oferir la cuina tradicional que li agrada fer. Seguiran a Pi, a Bellver de Cerdanya, per conèixer el Nou Cal Caterí, el restaurant on Miren Villena integra a taula els seus orígens bascos i catalans. La tercera parada serà a Puigcerdà, on Enric Armengol acaba d'obrir El Gat Negre, un local de tapes i plats per compartir. I qui també acaba d'estrenar restaurant és Gerard Moreno, que ha obert El Paller de Queixans, a Fontanals de Cerdanya, després d'altres projectes de restauració a la comarca.

Demà a #JocDeCartesTV3 busquem el millor restaurant de la Cerdanya 🏔 Natura, aire net... i joc brut? 🤔 Us esperem, a les 22.05, a @tv3cat pic.twitter.com/tDfnIsVjxS — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) 27 de diciembre de 2022

El programa s'emetrà aquest dimecres a les 22:05 hores a TVE. El guanyador de l'onzè capítol de la sisena temporada s'endurà els 5.000 euros i el títol del millor restaurant de la Cerdanya.