Jesús Calleja s'atreveix amb un nou repte que fins fa poc estava a l'abast de molt poques persones. El conegut explorador i presentador viatjarà a l'espai en una nova docusèrie que produirà Zanskar Produccions i emetrà Mediaset i PrIme Vídeo a tot el món.

Després dels seus reconeguts viatges per tot el món, Calleja s'enfrontarà a l'aventura més important de la seva vida, en la qual es convertirà en el tercer espanyol de la història a viatjar a l'espai, només precedit pels astronautes de la NASA Pedro Duque i Miguel López-Alegría.

“Literalment, això és un nou nivell per als continguts de Prime Vídeo”, ha declarat Barry Furlong, VP de Prime Vídeo a Europa. “Els viatges de Jesús Calleja per tot el món s'han convertit en un format molt estimat per l'audiència espanyola, i ara podran seguir-lo durant el viatge de la seva vida a l'espai. La nostra aliança amb Mediaset España ha contribuït a canviar el paradigma de la convivència de la televisió en línia i en obert, i estem encantats d'unir forces per a aquest nou contingut històric”.

Paolo Vasile, Conseller Delegat de Mediaset fins el pròxim dia 31 de desembre, ha explicat que “en haver visitat i comptat Jesús Calleja pràcticament tots els llocs de la terra, hem pensat que s'ha guanyat el dret a començar a narrar els que estan fora del nostre planeta. Ho podrem fer realitat gràcies a la sempre tan productiva col·laboració amb Amazon Prime Vídeo, que ens ha portat a signar un acord amb Blue Origin perquè Jesús Calleja es converteixi en el primer espanyol no astronauta a viatjar a l'espai”.

L'audiència podrà assistir de primera mà a la preparació del carismàtic presentador i aventurer, així com conèixer de prop la seva passió des de la infància per la ciència, el medi ambient i l'espai. Prime Video i Mediaset Espanya produiran diferents episodis per a narrar el seu procés de preparació i acompanyar-lo durant el viatge que suposarà tot un repte físic i sobretot emocional.