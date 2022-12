El gener arriba a Amazon Prime Video amb una allau d’estrenes i tornades. Una de les més destacades és la de ’Hunters’, la nova sèrie original creada per David Weil (cocreador d’’Invasión’), que arribarà al catàleg de la plataforma d’entreteniment divendres 13 de gener.

Segueix un divers grup de caçadors de nazis que viuen a la ciutat de Nova York el 1977. Els «Hunters», com se’ls coneix, han descobert que centenars d’oficials nazis d’alt rang viuen entre ells i conspiren per crear un Quart Reich als Estats Units.

’Una historia de crímenes’ – Sèrie documental

Una altra de les estrenes més destacades de Prime Video aquest mes de desembre és ’Una historia de crímenes’, que arribarà al llarg d’aquest mes de gener. La minisèrie de sis episodis de 50 minuts de durada comptarà amb la participació de reconeguts experts com Manuel Marlasca, periodista i cap d’investigació de La Sexta; Miguel Lorente, expert criminòleg, i Patricia Abet, periodista de successos criminals a Galícia.

‘Una historia de crímenes’ dedicarà cada episodi a analitzar en profunditat un crim junt amb els experts convidats, que intentaran aclarir les possibles raons que van portar els assassins a cometre aquests delictes.

‘Una historia de crímenes’ està produïda per Ficción Producciones i Forta, la Federació d’Organismes de Ràdio i Televisió Autonòmics, amb Televisió de Galícia (TVG) al capdavant per a aquest projecte que compta amb Mamen Quintas i Julio Casal com a productors executius. Alberto Arruty i Marcos Nine seran els encarregats del guió de la docusèrie, el rodatge de la qual recorrerà diferents ciutats d’Espanya, i que investigarà reconeguts crims per tota la Península.

’The Legend of Vox Machina’ – Segona temporada – 20 de gener

’The Legend of Vox Machina’ – Segona temporada – 20 de generDesprés de salvar el regne del mal i evitar la destrucció en mans de la parella més aterridora d’Exandria, Vox Machina s’enfronta a salvar el món una vegada més, aquesta vegada d’un sinistre grup de dracs conegut com el Conclave Croma.

Altres estrenes