Per segon any consecutiu, l’audiència va escollir Antena 3 per seguir la retransmissió de les campanades. El programa presentat per Cristina Pedroche i Alberto Chicote va ser líder amb una audiència del 33,5% de quota de pantalla i 5.235.000 espectadors, tot i que va perdre dues dècimes i prop més d’un milió d’espectadors respecte a l’any passat. No obstant, el canal es va disparar en el minut exacte de prendre els 12 grans de raïm: a les 00.00 hores va arrasar amb un 39% de ‘share’ amb 6.666.000 espectadors.

A Catalunya, però, les campanades de Cap d'Any de TV3, presentades per Miki Núñez i Mariona Escoda, van liderar el rànquing de programes del dia. Van registrar 962.000 espectadors de mitjana, amb una quota del 39,2% i una audiència acumulada d'1.422.000 persones. Pel que fa al moment de les campanades, el primer minut del 2023 es va registrar una audiència d'1.197.000 espectadors i una quota del 43,1%. Sense Anne Igartiburu des de la Puerta del Sol per primera vegada en 17 anys, La 1 va anotar un 26,3% de quota de pantalla i 3.292.000 espectadors amb el seu especial presentat per Ana Obregón i Los Morancos. La televisió pública va pujar gairebé 4 punts respecte al 2021, però va perdre prop de 900.000 televidents. A mitjanit, les dotze campanades van ser seguides per un 26,1% i 4.469.000 a la televisió pública. La gran patacada de la nit se la va emportar Mediaset, que aquest any va apostar per Risto Mejide i Mariló Montero com a mestres de cerimònies des de Torrejón de Ardoz. El programa previ al raïm no va passar d'un 6,5% i 1.008.000 a Telecinco, mentre que en el moment exacte de les campanades es va enfonsar fins a un 4,7% i 799.000. D'altra banda, la retransmissió va obtenir un paupèrrim 1,6% i 250.000 a Cuatro. laSexta, que es va quedar a només unes dècimes de Telecinco, va perdre diversos punts després del rècord de l'any anterior. Dani Mateo i Cristina Pardo van presentar 'DirectO al 2023' davant una quota del 4,8% i 769.000 espectadors, dada que va cedir fins a un 4,4% i 748.000 al minut de les campanades.