Antena 3 estrena en obert aquest dijous a la nit, les 22.45 hores, ‘El verano que vivimos’. Dirigida per Carlos Sedes l’any 2020, la pel·lícula està protagonitzada per Javier Rey, Blanca Suárez, Pablo Molinero, Guiomar Puerta, Carlos Cuevas, Adelfa Calvo, Manuel Morón, María Pedraza, Moreno Borja i Mercedes Sampietro, entre d’altres.

Any 1998. La Isabel, estudiant de periodisme, es veu obligada a realitzar les seves pràctiques al diari d’un petit poble costaner gallec per acabar la carrera. A l’arribar-hi, vol començar al més aviat possible a investigar, a demostrar tot el que ha après per convertir-se en una autèntica periodista. Però el lloc que li assignen és l’últim que ella esperava: l’escriptura i gestió de les esqueles que arriben a la redacció. Però això, que podria semblar en principi una cosa avorrida, es converteix en la porta a una investigació que la portarà per diferents punts de la geografia espanyola a la recerca d’una història d’amor impossible.