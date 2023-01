La 1 de TVE organitza una nit especial per la seva nova sèrie diària. A partir de les 22.00 hores, la cadena pública estrena aquest dijous a la nit ‘La promesa’, una ficció en la qual una dona, una venjança i una gran història d’amor són els seus ingredients principals.

Ana Garcés, Arturo Sancho, Eva Martín, Joaquín Climent, María Castro, Antonio Velázquez, Andrea del Río, Manuel Regueiro, Carmen Flores, Alicia Bercán i Paula Losada són els noms principals d’un repartiment molt coral protagonitzat per dones fortes, que reflectirà a més la lluita de classes al final de la Restauració, una època poc coneguda, però fonamental de la història d’Espanya.

Ambientada el 1913, el món sencer està al caire de l’abisme, però hi ha recessos de pau aïllats dels conflictes. Com el Palau La Promesa, a la vall de Los Pedroches, propietat dels marquesos de Luján, un dels terratinents més grans del país.

Aquell dia el Palau es vesteix de gala per celebrar el casament de l’hereu, Tomás. Tot just acabat el convit, l’aparició d’un aeroplà atrau l’atenció de tots. El pilota Manuel (Arturo Sancho), fill dels marquesos. De sobte, l’aparell perd altura fins a estavellar-se. El Manuel està a punt de ser consumit per les flames; però algú aconsegueix salvar-lo: Jana (Ana Garcés).

El marquès li ofereix una recompensa econòmica, però ella només vol feina al Palau i té un motiu clar: fer justícia a la seva mare assassinada fa 15 anys, i investigar el parador del seu germà, segrestat quan era un nounat. I l’única pista té relació amb els ,arquesos de Luján. Ha arribat el moment de venjar-se. Només hi ha un element amb què no havia comptat: El Manuel, fill dels marquesos... i l’última persona de la qual esperaria enamorar-se.

Per arrodonir la gran nit de ‘La Promesa’, La 1 oferirà abans de l’estrena de la sèrie (22.00 hores) un especial de ‘El Cazador’. Rodrigo Vázquez presentarà aquesta entrega en la qual els quatre concursants que s’enfronten al caçador seran Manuel Regueiro, María Castro, Andrea del Río i Enrique Fortún, que a ‘La Promesa’ donen vida, respectivament, al marquès de Luján, a la majordoma Pía, a la donzella Teresa, i a Lope, un dels lacais de palau. Tots aniran caracteritzats i vestits amb els estilismes dels seus personatges de ficció, i no els tremolarà el pols a l’hora de plantar-li cara al caçador.