Marta Torné (Barcelona, 1978) repeteix com a mestra de cerimònies d’‘<strong>Eufòria</strong>’. I, de nou, l’acompanyarà el cantant Miki Núñez, com s’acaba de confirmar. Per això està doblement contenta. Des que el 2002 va començar a exhibir la seva natural desimboltura amb Jordi González a ‘Vitamina N’, de City TV –amb ell va fer el salt a la televisió nacional, amb el ‘TNT’ de Telecinco–, ha anat desenvolupant una fructífera carrera com a presentadora (‘Hable con ellas’, ‘Cámbiame’, ‘Persona infiltrada’) i actriu (‘El internado’, ‘Velvet’). Però el ‘talent’ de TV-3 i el seu gran èxit han sigut una sorpresa que no s’esperava. I això que el 2022 veia la llum, ni més ni menys que a Netflix, un projecte creat per ella, el ‘reality’ ‘First class’, que, malgrat que també ha aconseguit el seu èxit, pot ser que no tingui nova temporada. Ara somia un ‘late night’ juntament amb Jordi González.

Estava radiant al ‘photocall’ de la ‘premier’ del concert d’‘Eufòria’. Li venia molt de gust veure el colofó d’aquest fenomen que ha sigut el ‘talent’? Sí. Crec que ha sigut una manera meravellosa de tancar aquesta temporada meravellosa. I, ara, pensant ja en la segona, que també presentarà. Il·lusionada? Sí. El càsting ha anat superbé, perquè s’hi ha presentat més gent que la temporada passada i hi ha un nivell molt alt. La por que hi havia era: el càsting d’aquesta temporada ha sigut una casualitat o realment hi ha un planter català a l’estil de la Masia del futbol? I no era una casualitat; es veu que estarà al nivell. I sap si hi haurà canvis? O no es tocarà, perquè ja funciona molt bé? No ho sé. L’únic que sé és que totes les gales seran en directe. Lògic. L’any passat es va optar per gravar les primeres gales fins a assegurar-se que tot aniria bé en l’aspecte tècnic. Però es va demostrar que l’engranatge funcionava perfectament. Sí. I és molt important que s’emetin totes les gales en directe, perquè així la gent podrà votar des de casa des del principi. I és que potser hauria canviat una mica la dinàmica de la primera temporada si hagués pogut votar des de la primera gala, i no només el públic del plató, que és més concret, més jove... Quan va començar ‘Eufòria’ tenia guardada una sorpresa que l’il·lusionava molt i va resultar ser el ‘reality’ de Netflix ‘First class’, del qual vostè és la creadora. Hi haurà una segona temporada? Les històries d’aquells ‘pijos’ barcelonins creaven addicció. A Barcelona, i a Catalunya en general, va funcionar molt bé. De moment, no ho sé, perquè també vam tancar la temporada com a molt autoconclusiva. Era com obrir la finestra a un grup d’amics durant un temps i amb aquell cap de setmana al castell es tancava una miqueta tot. De manera que no ho sé. Però va ser preciós. A més, tots vam quedar molt contents. Netflix inclosa. Es pot dir que l’any 2022 va ser un any de grans èxits per a vostè. Sí, sobretot ‘Eufòria’, que és d’un d’aquells projectes que no t’esperes, i que de sobte exploti d’aquesta manera... I aquest 2023 vindrà amb un ‘late night’ amb Jordi González, revivint aquells temps, d’això en fa 20 anys, en els quals van treballar junts a ‘Vitamina N’, a City TV? Tant de bo! Ho parlava no fa gaire amb ell. Després de tants anys, tornar a coincidir estaria molt bé. Ho intentarem.