"Bojos per Molière" arrencarà el seu pas per TV3 el dilluns 30 de gener amb l'emissió de dos dels seus vuit capítols. Aquesta producció és una sèrie coral sobre la vida d'un grup de joves alumnes d'Art Dramàtic que tenen una cosa en comú: la passió pel teatre. El protagonisme estarà centrat en els sis personatges principals, envoltats d'un seguit de personatges secundaris format pels professors i pel seu entorn familiar. La història transcorre durant el primer curs d'aquesta promoció, entre el setembre de 1997 i el juny del 1998, a l'Institut del Teatre de Barcelona.

"Bojos per Molière' és el tret de sortida de l'aposta que fa TV3 al 2023 per les sèries", ha explicat Clara Cabezas, directora adjunta de TV3. "I es fa un gir respecte a anys anteriors ja amb una estrena al gener."

Aquesta nova ficció forma part de la gran aposta de TV3 per les sèries en català a través de la televisió en línia i de la plataforma 3alacarta. TV3 estrenarà 30 sèries: 8 de producció pròpia i 22 d'aliena. A més de "Bojos per Molière", Clara Cabezas també ha nomenat altres produccions pròpies com "Cites Barcelona", "La mirada de la Fiona", "Els hereus de la terra", entre altres, que s'aniran estrenant aquest any. A més, existirà una bona oferta de sèries internacionals de renom que es podran veure en català, com "Borgen", "Babylon Berlin", "L'amica geniale", "La mansió Beecham" o "Hotel Europa" entre moltes altres.

Oriol Sala-Patau, cap de Ficció i Cinema de TV3 s'ha mostrat il·lusionat d'aquest 2023 ple de "grans ficcions, cinema i sèrie". "Bojos per Molière" és una sèrie que suposa una "picada d'ull a la cultura i a les arts escèniques".

La nova sèrie de TV3 és una història coral de sis alumnes de primer curs d'Art Dramàtic, a l'Institut del Teatre de Barcelona, en els anys 90. També suposa repetir, en certa manera, l'experiència de "Merlí", amb Veranda en la producció i amb Hèctor Lozano com a creador i director de la sèrie. La ficció, per tant trasllada a l'espectador "coses que ell (Lozano) ha viscut i l'han ajudat a créixer", ha explicat Sala-Patau. Mostra com és "lluitar per un somni, des de la mirada dels joves, i a no ser entesos per la família. També acosta a problemàtiques que, malgrat estar ambientada als 90, són vigents avui en dia."

Héctor Lozano, creador, director i guionista de la sèrie ha explicat com estava escrivint altres coses i quan va pensar que un cert personatge podria entrar a l'Institut del teatre es va adonar que allò "donava per a una sèrie".

Lozano va cursar la carrera de Direcció Escènica i Dramatúrgia a l'Institut del Teatre de Barcelona, i gràcies a la formació que va rebre es va convertir al cap del temps en guionista de televisió. Per tant, és una història que el toca de prop que és "quan escric millor", comentava a la roda de premsa.

"Bojos per Molière" és una sèrie sobre "joves amb ganes d'aprendre i d'esforçar-se per arribar a viure d'una cosa tan complicada com és el teatre". De la mateixa manera tracta "de gent que lluita per aconseguir els seus somnis".

Lozano descriu la sèrie com a "senzilla i propera" el que vol dir que "pot connectar amb l'espectador fàcilment" i, dins del panorama actual, "amb el segell distintiu del teatre com a focus." Dirigir per primer cop, ha estat complir "una fantasia que tenia als 16 anys".

Per Aitor Montánchez, productor executiu de la sèrie (Veranda), "Bojos per Molière" ha estat "un repte nou". Ha definit la sèrie com més coral i adulta que "Merlí", que és inevitablement referència.

També ha explicat com mentre s'anaven veient els guions es van adonar que "l'Héctor era la persona ideal per dirigir-los". "Bojos per Molière" reflecteix "la vida als 90 i com els somnis i problemes que hi havia llavors són els mateixos que ara però sense tanta tecnologia."

Després han parlat una representació dels actors. Tots ells han definit la sèrie com especial, ja que suposat reviure el seu pas per l'Institut del Teatre i de tot el que van viure mentre estudiaven.

El Ferran (Albert Salazar), la Kàtia (Elisabet Casanovas), l'Eloi (Ferran Rull), el Rem (Alejandro Bordanove), la Júlia (Martina Roura) i el Víctor (Marc Balaguer) són els sis protagonistes.

Rosa Gàmiz, que interpreta a la mare de l'Eloi, ha destacat "l'esforç, les ganes, la motivació per aconseguir el que es vol que transmeti la sèrie".

Marc Balaguer interpreta el Víctor, un noi molt motivat i dinàmic. Per l'actor, la sèrie ha suposat un "viatge preciós des del càsting" que li ha arribat quan just acabava els seus estudis a l'Institut.

Per Alejandro Bordanove, la sèrie "una manera d'entrar al teatre des de la televisió." De fet, és el debut de l'actor a la petita pantalla després de molt de teatre. El seu personatge, el Rem, ha estudiat empresarials, però "vol ser feliç fent teatre, sent lliure i homosexual als anys 90."

A Martina Roura li ha estat molt fàcil "connectar amb els personatges". En el seu cas, interpreta la Júlia, una noia amb moltes "ganes d'arribar als millors teatres de Catalunya".

"Amb tantes plataformes amb sèries i cinema està molt bé que hi hagi una sèrie per mostrar el que és la massa mare, el teatre. La sèrie és passió, il·lusió i ganes d'aprendre, tot el que fa del teatre, un ofici", ha comentat Elisabet Casanovas. El seu personatge, la Kàtia, una veterinària per carrera que acabarà descobrint que l'omple molt més el teatre.

Ha estat absent, de viatge, Albert Salazar, que interpreta el Ferran, un noi que ve d'una família tradicional i per qui l'Institut li suposarà "descobrir una forma de vida totalment diferent de la seva i l'ajudarà a volar i trobar el seu lloc."