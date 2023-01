’Pasapalabra’ és un dels concursos de televisió més estimats pels espectadors. Les audiències ho demostren, així com la participació massiva que arrossega a les xarxes socials i als salons de moltes llars. ¿Però, és igual d’apreciat pel públic que acudeix al plató d’Antena 3? Pel que sembla, no tot és tan bonic i familiar en el programa que presenta Roberto Leal: una dona que va acudir a la gravació del concurs assegura que va rebre un tracte «denigrant» per part de l’organització.

El concurs s’emet de dilluns a divendres de vuit a nou del vespre, però això no significa que es gravi cada dia. Al contrari, se’n registren uns quants capítols d’una tirada en jornades maratonianes. No és una pràctica exclusiva de ‘Pasapalabra’, sinó que així funcionen gairebé tots els programes de televisió que no s’emeten en directe. Els participants es canvien de roba i pentinat entre sessions i llest. En canvi, el públic és el mateix i aguanta un munt d’hores.

«Nou euros per 13 hores» al plató

Una de les fans del programa que va decidir passar el dia a Antena 3 es penedeix d’haver aplaudit sense parar per quatre duros. Assegura que li han pagat «només 9 euros per tot un dia de 13 hores entre que vaig sortir de casa i hi vaig tornar per menjar un entrepà i ja», indica ‘La Nueva España’, mitjà de Prensa Ibérica, grup al que pertany aquest diari. El nom no ha transcendit, però sí el seu enuig.

El públic representa una part fonamental dels programes de televisió, i mostra d’això és la sensació de desolació quan la pandèmia va impedir comptar-hi. A ‘Pasapalabra’ va ser així, així que potser Antena 3 s’hauria de replantejar tenir una mica més de cura amb els fans.