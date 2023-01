Antoine Griezmann va penjar les botes de futbol durant unes hores per exercir una faceta completament desconeguda per a molts dels seus seguidors. El jugador de l’Atlètic de Madrid es va convertir diumenge passat i per una nit en el fitxatge estrella de Movistar Plus+ per narrar l’NFL, la Lliga Nacional de Futbol Americà, en un dels seus canals d’Esports.

L’estrella del club blanc-i-vermell, fan confés de l’NFL, va sorprendre els presentadors de Movistar Plus+ quan els va escriure per assistir als estudis de la plataforma per ser present en la narració d’un dels partits de la competició americana: «Em venia de gust ser al plató en aquest partit, és un partidàs. Així que a disfrutar!». Griezmann comentando la NFL en Movistar.



pic.twitter.com/9ZQRHShA6P — Álex González (@agonzalezv33) 22 de enero de 2023 Per ser més exactes, Griezmann va participar, amb els experts de la plataforma Rubén Ibeas i Javi López, en la retransmissió del partit entre Buffalo Bills i Cincinnatti Bengals, que va acabar finalment amb la victòria de l’equip de l’estat d’Ohio: «Continueu així, que la gent disfruta amb vosaltres». «Ho acostumo a seguir des del saló de casa meva. Per a mi és un plaer ser aquí. La veritat és que he disfrutat molt amb el Javi i el Rubén», va assegurar el futbolista, encara amb el bon sabor de boca de la victòria de l’Atlètic de Madrid davant el Valladolid: «Em vaig trobar molt bé, tant físicament com mentalment. És el que necessitava i vull ajudar l’equip al màxim. Espero continuar així, ja que ara venen partits molt bonics, i a continuar disfrutant al camp».