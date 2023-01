Justin Roiland, cocreador de ‘Rick i Morty’, no continuarà en la famosa sèrie d’animació. Adult Swin, el canal propietat de Warner Bros. Discovery, ha prescindit dels seus serveis després de ser processat per violència domèstica.

«Adult Swim ha acabat la seva relació amb Justin Roiland» informa el breu comunicat difós pel canal després que sortissin a la llum els càrrecs de violència domèstica amb danys físics i de detenció il·legal per amenaça, violència, frau i/o engany imputats a Roiland, cocreador de ‘Rick i Morty’ junt amb Dan Harmon i actor de veu dels principals personatges de la producció, disponible a HBO Max.

Renovada fins a la temporada 10

Els fets haurien passat el gener del 2020 al districte d’Orange County (Califòrnia, EUA) i han estat denunciats per la llavors parella de Roiland. L’acusat va arribar a entrar a la presó per aquests càrrecs i va ser posat en llibertat al pagar una fiança de 50.000 dòlars el 13 d’agost d’aquell any. Ell s’ha declarat innocent.

El cas no ha arribat fins a l’audiència judicial fins aquest mes, fet que ha desencadenat l’acomiadament de Roiland.

Tot i la marxa de Roiland, Adult Swim ha volgut deixar clar que el seu acomiadament no implicarà el final de la sèrie. «'Rick i Morty' continuarà. El talentós i dedicat equip està treballant molt en la setena temporada», afegeix el comunicat d’Adult Swim.

De fet, la sèrie té assegurat el seu futur, ja que va ser renovada el 2018 fins a la seva desena temporada.