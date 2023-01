El Benidorm Fest 2023 va donar ahir la benvinguda als seus 18 concursants, tot i que no tots han començat el concurs amb bon peu. La cantant Rakky Ripper va haver de ser atesa ahir d’urgència després de tenir un accident durant el seu primer assaig individual a l’escenari que acollirà les gales a partir d’aquest dimarts.

L’artista, que defensarà en el concurs la cançó ‘Tracción’, va ensopegar a l’escenari i va haver de ser atesa pels serveis d’urgència. No va patir lesions greus, ja que hores després va assistir a l’alfombra taronja del festival, que es va celebrar al Benidorm Palace. De fet, ella mateixa va explicar el seu contratemps abans de la festa, en la qual va actuar Rosa López i el valencià Carlos Higes.

oye porfavor el poder traccionista nos va a matar a la ganadora antes del sábado 😰 @rakkyripper pic.twitter.com/0nDQEg88sW — 🌶 (esc)𝖗ø𝖉𝖗𝖎𝖎𝖎.vt (@rodrimotopaii) 29 de enero de 2023

«He caigut de morros davant de Mónica Naranjo»

«He caigut de morros davant de Mónica Naranjo, quina vergonya. No està bé llançar-se des de l’altura dalt d’un escenari. Ho hem canviat perquè pensàvem que no era tanta altura», va assegurar la cantant. «Tinc tota la cuixa morada, per sort no es veurà amb el ‘look’ que portaré».

L’artista va assegurar que no podia explicar més detalls sobre l’accident perquè anava en contra del factor sorpresa. «No puc comentar res més sobre l’accident perquè podria revelar detalls importants de la meva actuació», va concloure Rakky Ripper entre rialles. «He caigut perquè estava traccionant molt fort», va dir fent broma.

Qui és Rakky Ripper?

El seu veritable nom és Raquel, tot i que artísticament es dona a conèixer com Rakky Ripper. Va néixer a Granada, el 1995 i amb tan sols 15 anys va començar la seva carrera en la música de manera autodidàctica.

Els seus inicis estan marcats per la música d’estil trap o reggaeton, tot i que ara s’atreveix amb el pop i amb la música dels 2000. El seu primer àlbum va ser Neptune Diamond, i el va posicionar com una de les pioneres del hyperpop a Espanya.

Primera semifinal del Benidorm Fest

Avui continuaran els assajos per a la primera semifinal d’aquest dimarts, en què actuaran Agoney, Alice Wonder, els valencians Aritz Arén i Fusa Nocta, Megara, Meler, Sharonne, l’alacantina Sofía Martín i Twin Melody.

En aquesta gala actuaran dos dels favorits d’aquesta segona edició del Benidorm Fest, com és Agoney i la cantant de Gandia Fusa Nocta, que ja ha compartit a les xarxes alguns detalls de la seva actuació.