RTVE afronta la gran setmana del Benidorm Fest el 2023. La radiotelevisió pública es bolca aquests dies amb l’esdeveniment musical, que va arrencar diumenge a la tarda amb una cerimònia d’obertura a la qual van assistir els 18 participants d’aquesta edició amb els seus respectius equips. Poc més de 24 hores abans que se celebri la primera semifinal, la Corporació ha mostrat a la seva pàgina web un esbós amb el disseny de l’escenari i les seves especificacions tècniques.

L’espai al qual pujaran els participants té forma rectangular i es compon de tres parts. La principal, de 360 metres quadrats, disposa d’una passarel·la i una petita plataforma circular que utilitzaran alguns dels aspirants en les seves posades en escena. Com a element principal, l’escenari compta amb pantalles led d’alta resolució i un conjunt de pantalles fixes.

Poco más de 24 horas para que el Palau d'Esports L'Illa de Benidorm se llene de público para celebrar la Primera Semifinal del #BenidormFest2023



¡Así es el escenario!✨#BenidormFest



🖊️ @dbescot https://t.co/RFZAjZhbjJ — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) 30 de enero de 2023

Al costat contrari està localitzada la Green Room, una zona de 458 metres quadrats en la qual hi haurà els concursants i la taula del jurat professional, format per vuit integrants amb Nina com a portaveu. En aquesta zona també hi haurà el set de Rodrigo Vázquez, Mónica Naranjo i Inés Hernand, els tres presentadors del Benidorm Fest 2023.

Tant l’espai que ocupa la taula del jurat com el del set dels conductors tenen forma circular a fi d’«embolcallar» tot l’escenari, segons detalla TVE. Per la seva banda, la Green Room, situada al centre d’aquesta segona plataforma, té una forma romboidal en planta i està construïda de manera esglaonada.

El públic que disfrutarà de les semifinals i de la final estarà situat en una fossa de 530 metres quadrats. La resta dels espectadors ocuparà les grades situades als dos laterals del pavelló. Un total de 2.200 persones podran assistir al Palau d’Esports de Benidorm, de 3.000 metres quadrats de superfície, per veure les tres gales.

Altres dades del Benidorm Fest 2023

Tant per a la il·luminació com per al so s’han comptat amb equips d’última generació. La realització es farà mitjançant una unitat mòbil HD que permet una realització amb 17 càmeres: 7 en pedestal, 2 cap calent, 3 autònomes, 3 ‘railcams’, una ‘steadycam’ i una ‘cable cam’. A més, l’equipament tècnic comptarà amb una unitat mòbil auxiliar, una unitat de gravació i dues unitats d’enllaç.

Més de 200 professionals, entre personal de TVE i proveïdors, hi ha darrere de l’equip tècnic i humà que està treballant a Benidorm. L’espectacle, produït per RTVE en col·laboració amb Boomerang TV, estarà dirigit per Jordi Rosell, amb realització de Jordi Vives i il·luminació o direcció de fotografia a càrrec d’Iñaki Irastorza. Óscar Denia és el productor de la segona edició del Benidorm Fest i Josep Parés, el productor executiu. Francesc Calafell està al capdavant de la posada en escena de l’espectacle.