TVE continua revelant nous detalls del desenvolupament de les gales del Benidorm Fest 2023. A més dels membres del seu jurat professional, la cadena pública ha fet públic aquest dimecres la mecànica de votació amb què s’elegiran els finalistes i la candidatura guanyadora del certamen, que representarà Espanya a Eurovisió 2023 a Liverpool (Regne Unit).

El sistema de votació del Benidorm Fest 2023 serà igual que en la primera edició: 50% del pes per al jurat professional, 25% per al jurat demoscòpic i un altre 25% de pes de la decisió del televot. D’aquesta manera, el plafó d’experts donarà la mateixa quantitat de punts que l’informe del públic tant a les semifinals (456) com a la gran final (432).

En el cas de la primera i segona semifinal, actuaran 9 aspirants, dels quals seran seleccionats 4 que passaran a la fase final. Els 5 artistes que obtinguin menor puntuació quedaran eliminats. A la final, els 8 finalistes tornaran a pujar a l’escenari i serà triat per al pròxim Festival d’Eurovisió 2023 el representant (o representants) que més puntuació aconsegueixi en aquesta gala.

Així es votarà al Benidorm Fest 2023

El jurat professional, compost per 8 membres, assignaran 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3 i 2 punts als candidats de la primera i segona semifinals i 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4 i 2 en el cas de la final.

El resultat de la suma dels vots de les 350 persones que conformen la mostra demoscòpica donarà com a resultat un rànquing dels participants per nombre de vots. A diferència del jurat, les posicions d’aquest rànquing es convertiran en puntuacions tancades i en bloc (40, 35, 30, 28, 25, 22, 20, 15 i 13 en el cas de les dues semifinals i 40, 35, 30, 28, 25, 22, 20 i 16 en el cas de la final) que correspon al 25%.

En cas que hi hagués empats en els resultats del rànquing, per poder assignar els punts es desempataria conforme al criteri següent: En cas d’empat en nombre de vots del públic demoscòpic, es resoldrà per referència del jurat, és a dir, el que tingui més vots del jurat serà el que sumi els punts de la posició superior. Si amb això no es resol l’empat, es desempatarà amb qui té més plens dels vots del jurat (més 12 o més 10).

En el cas del televot, el resultat de la suma dels vots del públic espectador a través de trucades de telèfon i/o SMS donarà com a resultat un rànquing dels participants per nombre de vots. Les posicions d’aquest rànquing es convertiran en puntuacions tancades i en bloc (40, 35, 30, 28, 25, 22, 20, 15 i 13 en el cas de les dues semifinals i 40, 35, 30, 28, 25, 22, 20 i 16 en el cas de la final) que correspon al 25%.

En cas que hi hagués empats en els resultats del rànquing, per poder assignar els punts es desempataria conforme al criteri següent: En cas d’empat en nombre de vots del públic emesos a través de telèfon o SMS es resoldrà per referència del jurat, és a dir, el que tingui més vots del jurat serà el que sumi els punts de la posició superior. Si amb això no es resol l’empat, es desempatarà amb qui té més plens dels vots del jurat (més 12 o més 10).

En cas d’empat en la suma dels vots del jurat i el públic, resultarà guanyadora la cançó que rebi la millor puntuació del jurat. Per tant, l’empat es resoldrà per referència al jurat, és a dir, la cançó amb més vots del jurat serà la que obtingui més vots i, per tant, serà la seleccionada.

Crida l’atenció que, en el cas que els vuit integrants del jurat professional coincideixin en la seva valoració, donarien una puntuació màxima de 96 i 80 punts als primers classificats, mentre que el grup demoscòpic i el televot només 80 i 70, de manera que el públic ho tindrà més difícil per fer canviar de criteri el jurat, una cosa que no va passar en la primera edició, ja que els jutges (al ser 5) i el públic atorgaven 60 i 50 punts com a màxim.