A poques hores del tret de sortida del Benidorm Fest 2023, les cases d’apostes de pagament dibuixen amb més força els favorits del certamen. Entre els 18 temes escollits per a la competició es troba l'aposta de Siderland. Es titula Que esclati tot i és la primera cançó escrita en català que opta a representar Espanya a un festival d'Eurovisió.

Segons el portal Eurovision World, que recull les diferents quotes de pagament, la banda catalana tindria un 1% de probabilitat de guanyar la preselecció espanyola per representar l'Estat a Eurovisió 2023, que enguany se celebrarà el pròxim 13 de maig a Liverpool. Siderland es troba al capdavall en el rànquing de les apostes de pagament dels grans favorits del festival (en la 17a posició), només per davant de la banda Meler.

Fusa Nocta, que interpreta el tema ‘Mi familia’, seria la principal favorita, amb un 20% de probabilitat de victòria, al format organitzat per TVE per triar la seva candidatura al Festival d’Eurovisió. Agoney, amb ‘Quiero arder’ (15%); Megara, amb ‘Arcadia’ (13%), Alice Wonder, amb ‘Yo quisiera’ (11%), Vicco, amb ‘Nochentera’ (10%) i Blanca Paloma (8%), completen el ‘top’ 5 de favorits per guanyar el Benidorm Fest 2023 en aquest rànquing.

Quan actuarà Siderland?

La banda, formada per Uri Plana (veu i guitarra), Albert Sort (baix) i Andreu Manyós (bateria), seran els encarregats de defensar el tema en català a la segona semifinal del Benidorm Fest, que tindrà lloc el dijous 2 de febrer. La cançó d'estil pop nocturn destaca per l'acumulació de veus, l'ús del cor com a instrument distintiu de la tornada o les ja recurrents picades d'ullet a la música urbana.

Aquest dimarts, a les 22:50 hores, se celebrarà la primera semifinal del certamen.