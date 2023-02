La segona edició del Benidorm Fest va viure aquest dimarts passat un dels seus moments més decisius. El Palau dels Esports de l’Illa de Benidorm va acollir la primera semifinal del certamen musical de TVE, que va concloure amb la classificació a la gran final de dissabte de les quatre propostes més votades pel jurat, el panel demoscòpic i el televot: Agoney, Alice Wonder, Fusa Nocta i Megara.

El guanyador d’aquesta primera semifinal va ser Agoney, que va aconseguir la primera posició en les classificacions dels experts i del televot i la segona en la del demoscòpic. El cantant va brillar amb llum pròpia amb ‘Quiero arder’, cançó composta per ell mateix i per Black Panda, que es construeix sobre un joc de violins que es fusionen en una base d’electrònica impredictible i multisensorial.

La segona classificada de la nit va ser Alice Wonder, que va ser més recolzada pel jurat professional que pel panel demoscòpic i el televot. L’artista va emocionar aquest dimarts passat amb un tema titulat ‘Yo quisiera’, una una tempesta interior, segons la web de RTVE, que passa dins d’algú que desisteix d’intentar entendre el món, simplement hi viu. «Se’m va acudir crear un món en què et perdonen per no perdonar-te», explica sobre la posada en escena que va portar ahir a la nit.

Fusa Nocta va aconseguir la tercera posició de la nit, que li va valer el pas a la final de dissabte vinent. La cantant va defensar ‘Mi familia’, una de les cançons favorites dels seguidors del Festival d’Eurovisió, amb una posada en escena en què va escenificar molts costums familiars, comptant amb elements com el cotxe del seu avi.

I Megara va donar la sorpresa en passar a la final a l’obtenir la quarta millor puntuació en la classificació general d’aquesta semifinal. El grup rock ho van donar tot amb ‘Arcadia’, una proposta que reflectia el joc que recrea la cançó. «Hem complert la comesa que teníem: estendre el nostre missatge, i el missatge ha calat. Quina felicitat», va dir Kenzy, integrant de la banda.

Per contra, pitjor sort van tenir Aritz Aren, Meler, Sharonne, Twin Melody i Sofía Martín, que es van quedar sense opció al ser eliminats en aquesta primera semifinal del Benidorm Fest 2023.