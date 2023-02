El ‘Duel de Campions’ que reunia els antics guanyadors de ‘Pasapalabra’ ha arribat a la seva fi. El concursant canari Pablo Díaz s’ha proclamat campió d’aquest torneig especial al vèncer Sofía Álvarez, l’altra finalista, i aconseguir així el premi de 50.000 euros.

Aquesta era la segona ocasió que els dos concursants es veien les cares, després d’un previ enfrontament disputat per l’especial del programa 500. Malgrat que Pablo ha estat per davant durant tot el ‘Rosco’, fent una primera volta de 22 encerts, Sofia ha aconseguit plantar-li cara fins al final. Com a algunes de les rondes anteriors, la gran final també s’ha decidit per la mínima: només hi ha hagut un encert de diferència entre els dos millors participants d’aquest ‘Duel de Campions’.

Final impecable

La tornada de Pablo a ‘Pasapalabra’ s’ha saldat amb una última ronda impol·luta. El violinista canari no ha comès ni un sol error davant els seus 23 encerts. Així mateix, el guanyador del primer premi d'Antena 3 en aquesta nova etapa, amb 1.828.000 de premi, és també el segon més longeu que ha passat pel plató de Roberto Leal. Per davant, hi ha Orestes Barbero, actual competidor del concurs amb més de 300 programes a la seva esquena.

A l’equip contrari, Sofia és una altra de les concursants més recordades d’aquesta nova etapa. Aquesta psiquiatra basca va ser l’última a aconseguir completar el ‘Rosco’. Ho va aconseguir el setembre del 2021, i va aconseguir així un premi de 466.000 euros.