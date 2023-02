Al febrer, el mes de Sant Valentí, la majoria de les estrenes de sèries de les plataformes no estan per a gaires històries d’amor, excepte l’espanyola ‘Todas las veces que nos enamoramos’, de Netflix. La protagonista de ‘Cardo’, per exemple, està més preocupada per redimir-se, i el de ‘Por un mañana mejor’, per vendre pisos, a la Lluna! Sí que hi ha molt espai per al ‘thriller’, amb el nou de ‘You’, ‘La chica invisible’, ‘El consultor’ i la segona temporada d’‘Operación marea negra’. L’humor negre el posen ‘Stonehouse’, inspirada en un cas real, i ‘Pobre diablo’, una producció d’animació de Joaquín Reyes per a HBO Max.

YOU

Dia 9. Netflix. Temporada 4

L’obsessiu Joe (Penn Badgley) torna a la càrrega, ara amb una nova vida i identitat a Londres, on comença a treballar com a professor universitari. Mentre intenta resistir-se a caure en la temptació d’un altre assetjament, és testimoni d’una onada de crims en el cercle més selecte de la ciutat i ell mateix se sent observat. Tati Gabrielle repeteix en aquesta temporada com a Marienne i s’hi sumen actors com Charlotte Ritchie, Lukas Gage, Tilly Keeper, Amy Leigh Hickman i Ed Speleers. Netflix divideix els 10 episodis en dues entregues: els cinc primers arriben el 9 de febrer i els cinc últims, el 9 de març.

CARDO

Dia 12. Atresplayer Premium. Temporada 2

La sèrie creada per Ana Rujas i Claudia Costafreda va sorprendre per la seva cruesa i per la manera d’abordar, amb un realisme que et removia, el buit existencial d’una noia d’uns trenta anys. Va guanyar l’Ondas i la revista nord-americana ‘Variety’ la va escollir com una de les millors sèries del 2021. La perduda María (Rujas) torna amb un salt temporal de tres anys després d’haver passat per la presó per culpa de l’accident que tant la va turmentar durant la primera temporada. Arriba disposada a redimir-se i a agafar el bon camí que l’allunyi de la vida d’excessos a què havia sucumbit. Però no li serà fàcil. Ni lidiar amb la culpa.

TODAS LAS VECES QUE NOS ENAMORAMOS

Dia 14. Netflix

Carlos Montero, el creador d’‘Élite’ i ‘El desorden que dejas’, proposa aquí una història sobre l’amor i les amistats que es forgen en l’etapa universitària. Els protagonistes són uns estudiants de cine que comparteixen pis, una cosa semblant a la que va viure ell quan va ser company de Mateo Gil (un dels directors de la sèrie) i Alejandro Amenábar (a qui citen constantment per ‘Tesis’). El setembre del 2003, la Irene (Georgina Amorós) arriba a Madrid per estudiar direcció de cine, i allà hi coneix el Julio (Franco Masini), amb qui viurà una història plena de trobades i desacords.

LA CHICA INVISIBLE

Dia 15. Disney+

Després de ‘La última’, la plataforma torna a apostar per una sèrie espanyola. Per a això ha confiat en Blue Jeans, un escriptor molt seguit entre els joves, i adapta la primera novel·la de la trilogia ‘La chica invisible’, però dotant-la d’un to més fosc. Un pare (Daniel Grao) i la seva filla (Zoe Stein) es veuen embolicats en la investigació de l’assassinat d’una adolescent durant les festes d’estiu de Cárdena, un pintoresc poble fictici d’Andalusia. Tots els veïns seran sospitosos.

POR UN MAÑANA MEJOR

Dia 17. Apple+

Billy Crudup produeix i protagonitza aquesta sèrie ambientada en un món retrofuturista, amb una estètica dels seixanta però plena de robots i novetats tecnològiques, en què interpreta el venedor estrella d’una empresa que ofereix cases a la Lluna. La seva ambició i fe infrangible en un demà més brillant inspira els seus companys de feina i insufla vida en els seus desesperats clients. Però no tot és or el que lluu. El repartiment el completen Haneefah Wood, Alison Pill, Nicholas Podany, Dewshane Williams, Hank Azaria, Matthew Maher i Jacki Weaver.

STONEHOUSE

Dia 21. Filmin

Ja sabem que en la política hem vist situacions d’allò més rocambolesques. Una elles és la que planteja aquesta comèdia negra britànica basada en fets reals, concretament al corrupte parlamentari britànic John Stonehouse, que el 1974 va fingir la seva pròpia mort. Escrita per John Preston, el periodista que va estar darrere d’‘A very english escandal’, compta per al paper principal del matrimoni Stonehouse amb dos actors que estan casats en la vida real: Matthew MacFayden (‘Sucession’) i Keeley Hawes (‘Los Durrell’, ‘Bodyguard’).

FLEISHMAN ESTÁ EN APUROS

Dia 22. Disney+

Adaptació del ‘best-seller’ de Taffy Brodesser-Akner, la minisèrie segueix les tribulacions del senyor Fleishman del títol, un metge que està disfrutant d’una nova solteria després de divorciar-se de la seva dona. Però quan aquesta desapareix misteriosament i el deixa al càrrec dels seus fills, l’alegre rutina de cites que ha descobert el recent dandi gràcies a les aplicacions per lligar se’n va en orris. Jesse Eisenberg (‘La xarxa social’) i Claire Danes (‘Homeland’) interpreten el matrimoni protagonista.

EL CONSULTOR

Dia 24. Amazon Prime Video

L’oscaritzat actor alemany Christoph Waltz és tot un expert a ficar-se a la pell d’un malvat, com ja va demostrar en pel·lícules com ‘Maleïts malparits’, ‘Big eyes’ i ‘Aigua per a elefants’. Ho torna a deixar clar en aquesta sèrie en què exerceix de productor i protagonista. Basada en la novel·la homònima de Bentley Little, interpreta un recargolat consultor contractat per una empresa d’‘apps’ de videojocs per millorar els resultats de la companyia. Però els seus mètodes per motivar els empleats són d’allò més sinistres.