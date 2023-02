Cada setmana s’estrenen noves sèries, tornen altres de conegudes i volgudes i l’agenda es pot tornar fàcilment impossible. En aquesta secció recollim cinc propostes amb les quals, en principi, és impossible equivocar-se.

1. ‘Happy Valley’ (temporada 3) (Movistar Plus+, dimarts)

Aquest dimarts podrem descobrir a Espanya el final (aparentment definitiu) d’una de les millors sèries recents, aquest ‘thriller’ emocional i quotidià sobre dues classes de dol. D’una banda, el que pateix la sergent de policia Catherine Cawood (Sarah Lancashire) des que la seva filla es va treure la vida. De l’altra, el que l’enfronta al llarg dels anys amb Tommy Lee Royce (James Norton; foto), l’assassí psicòpata culpable de la tragèdia. És l’hora de l’esperat xoc final.

2. ‘You’ (temporada 4, part 1) (Netflix, dijous)

Nova temporada de ‘You’, nova identitat i nova ciutat per a Joe Goldberg (Penn Badgley), l’encantador sociòpata al centre de la comèdia romàntica més fosca de la televisió. Al final de l’anterior entrega el vam veure passejant per París a la recerca de Marienne (Tati Gabrielle), la seva (enèsima) gran obsessió amorosa. Sabrem com va acabar la recerca i com afronta Joe una temporada a Londres sota l’aparença de professor universitari. Hi haurà, segur, sang i acudits molt interns.

3. ‘El amor da mucha guerra’ (Netflix, divendres)

La primera de les moltes sèries coreanes de Netflix per al 2023 és una comèdia romàntica sobre una jove advocada (Kim Ok-bin, heroïna de ‘Thirst’ i ‘La villana’) i un popularíssim actor (Teo Yoo, vist a ‘Leto’), conegut com «el mestre dels petons», en constant enfrontament i inevitable acostament. La primera odia que els homes se’n surtin amb la seva i el segon desconfia de qualsevol dona adulta, però la seva lluita (literal) de sexes està destinada a acabar en abraçada. O petons magistrals.

4. ‘South Park’ (temporada 26) (Paramount Comedy, dissabte)

Comedy Central estrena en V.O.S.E., només tres dies després de la seva arribada als Estats Units, la nova temporada de la icònica sèrie d’animació per a adults de la qual l’any passat es va celebrar el primer quart de segle. I tot sembla indicar que els vells Cartman, Stan, Kyle i Kenny continuaran instal·lats a les nostres pantalles: l’abundant acord dels cocreadors Trey Park i Matt Stone amb MTV Entertainment Studios inclou la prolongació de la sèrie fins, com a mínim, el 2027.

5. ‘Cardo’ (temporada 2) (Atresplayer Premium, diumenge)

Torna l’atrevida creació d’Ana Rujas i Claudia Costafreda sobre una jove de vint-i-pocs anys a la deriva a qui l’accident li canvia la vida. En la segona temporada, una María (Rujas) que acaba de sortir de la presó descobreix que la reinserció no és fàcil i que la relació amb les seves amigues no és la que era. Segons han avançat les creadores, ‘Cardo’ continuarà sent Cardo, igual de gamberra, però alhora oferirà nous matisos. Repeteix en el muntatge Sergio Jiménez, guanyador del Goya per ‘El año del descubrimiento’.