El programa "La tarda de Catalunya Ràdio", conduit per Elisenda Carod, es farà en directe aquest dilluns 13 de febrer des de Manresa. De 15 a 19 h, Carod presentarà el programa des de la botiga de roba íntima Rubí Casals, on buscarà donar veu al petit comerç.

Durant el programa es discutiran temes de interès comú per a tothom, i Carod i el seu equip aclariran veritats i mentides sobre la roba interior i donaran a conèixer que és el bra-fitting, que, resumidament, permet esbrinar la talla de sostenidors més adient per a cada persona. El programa, però, seguirà contenint les seccions que ja venen sent habituals.