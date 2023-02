Les Teresines, aquelles entranyables germanes solteres que compartien pis al barri de Gràcia, tornen en un format nou. La Teresita, la Maria Teresa i la Tere, protagonistes de la sèrie de televisió creada per La Cubana per a TV3, estrenen aquest dilluns a la tarda el pòdcast ‘Les Teresines. Pim Pam Pum’, a Catalunya Ràdio, coincidint amb el Dia Internacional de la Ràdio.

A l’última part del programa ‘La tarda de Catalunya Ràdio’ que presenta Elisenda Carod es donarà a conèixer el pròleg de ‘Les Teresines. Pim Pam Pum’ i el primer capítol amb què els populars personatges debuten a les ones i que quedarà a partir de llavors en format de pòdcast disponible a la web de Catalunya Ràdio, on cada setmana se’n podrà descobrir un de nou.

La ficció arrenca amb la proposta que reben Les Teresines per fer un pòdcast. A partir d’allà, amb els embolics que elles mateixes es fan amb la tecnologia, elles mateixes proposen desenvolupar uns capítols amb aquells temes que consideren importants. Quins? La companyia prefereix mantenir el secret per ara.

30 anys després

Les protagonistes de la sèrie de La Cubana tornen 30 anys després amb aquesta ficció sonora que repassarà amb humor diversos temes d’actualitat i d’interès social a través de la mirada dels personatges que van triomfar a TV-3 des de la seva primera aparició el 1992. Constarà de vuit capítols d’entre 35 i 40 minuts.

Acostumats al teatre, La Cubana ha emprès aquest nou projecte per descobrir un mitjà que els permet explorar altres formes de comunicació amb el públic.

📢 "M'han dit que torneu?" El podcast de @_LaCubana, "Les Teresines pim, pam, pum", s'estrena el 13 de febrer a Catalunya Ràdio! Les trobaves a faltar?https://t.co/gi6OvTDRiR pic.twitter.com/r1jSWfBmzY — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) 10 de febrero de 2023

Les actrius Mon Plans i Mercè Comes recuperen els seus antics personatges. Completa el trio de Teresines Montse Amat, una altra actriu cubanera. En el pòdcast hi han participat també altres personatges que apareixien en la sèrie interpretats per altres membres de la històrica companyia com Anna Barrachina, José Corbacho i Santi Millán.

La sèrie de televisió de La Cubana s’ha mantingut viva gràcies a les xarxes socials i ha aconseguit connectar amb les noves generacions a través de Twitter i Instagram amb Teresinologia, un projecte muntat per un fan que relaciona escenes de la sèrie amb temes de l’actualitat per fer sàtira política i social.