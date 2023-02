Envoltat de roba interior. Així és com es va emetre l’edició d’ahir del programa «La tarda de Catalunya Ràdio», que presenta Elisenda Carod. Aprofitant la celebració del Dia Mundial de la Ràdio, l’espai radiofònic es va traslladar a la botiga Rubí i Casals de roba intima del carrer Nou de Manresa, on també van ser, entre d’altres, col·laboradors com Lildami i la cuinera Ada Parellada.