Si alguna cosa sembla clara quan un espectador se situa davant la pantalla per veure ‘Pesadilla en la cocina’ a La Sexta és que els programes als quals intenta ajudar Chicote no estan passant per un bon moment. Problemes personals que normalment s’ajunten amb una carta deficient i un servei que no té res a veure amb el que el client espera. Tot això forma un còctel que fa que molts es vegin ofegats pels deutes. En molts casos l’única manera d’aconseguir tirar endavant és trucant a la televisió i demanant ajuda a Alberto Chicote, el cuiner més famós de la petita pantalla.

L’esquema del programa és sempre el mateix. Chicote arriba al restaurant, analitza els problemes, fa un canvi de decoració i de carta i reflexiona amb els amos del local per resoldre els seus problemes familiars. Al final tot sembla de color de rosa. Però quants d’aquests restaurants han sobreviscut al passat de Chicote?

El programa ‘Pesadilla en la cocina’ (inspirat en un format americà) ha emès ja a La Sexta diverses temporades. El programa no ha estat, a més, exempt de polèmica. Hi ha empresaris que ja s’han unit en una associació d’afectats per ‘Pesadilla en la cocina’ denunciant que sortir en el programa va danyar la seva imatge i que els guionistes de La Sexta els obligaven, per exemple, a amagar animals morts a la cuina. Així, són diversos els restaurants que han acabat tancant, davant els molts altres que continuen en actiu, gràcies als consells del xef.

Nou Da Vinci, a Moraira (Alacant)

Tot i que en el primer programa, Alberto Chicote va visitar La Tana, al madrileny barri de Pinto (tancat anys després per altres raons), en l’imaginari col·lectiu figura el segon que va aparèixer a ‘Pesadilla en la cocina’: el Nuevo Da Vinci, ubicat a Moraira. El seu tancament es va produir poc temps després de sortir per la televisió i, tal com comentava el seu propietari en aquell temps, va ser una experiència que no repetiria, tenint en compte el seu resultat.

El Castro de Lugo (Madrid)

El Castro de Lugo, un restaurant del barri de Tetuan de Madrid, va ser el local triat per al cinquè capítol de ‘Pesadilla en la cocina’ de La Sexta. El tancament d’aquest es va produir al poc de l’emissió del programa i, segons va comentar Chicote en el programa, es tractava de «la falta més gran d’higiene» que havia vist en la seva carrera professional, tot i que llavors desconeixia el que trobaria durant la resta de temporades de l’espai.

Osaka, a Ronda (Màlaga)

Osaka tenia un futur prometedor, després de la reforma de ‘Pesadilla en la cocina’ i el canvi de nom que va proposar Alberto Chicote: To-toro. Res d’això va servir i uns mesos després el restaurant japonès tancava les seves portes. No sembla, no obstant, que en el seu tancament hi tngués a veure el pas de la televisió per les seves cuines, ja que durant un temps va remuntar, sinó la crisi econòmica que en aquell moment afectava el país.

La Mansión de Navalcarnero (Madrid)

En la segona temporada, Chicote va haver d’enfrontar-se a un dels restaurants que més maldecaps li han portat després. Indignat amb el pas de ‘Pesadilla en la cocina’ pel seu local, José Luis Sanz, propietari de La Mansión de Navalcarnero, no va dubtar a denunciar el programa.

El Vivaldi (Barcelona)

Tot i que era un dels restaurants amb millors ressenyes per part dels clients a internet, el Vivaldi, un establiment italià ubicat al centre de Barcelona, va tancar dos anys després de l’emissió del programa per problemes econòmics que no van aconseguir resoldre.

Irlanda, a Ferrol (Galícia)

El 2019 Ferrol acomiadava un dels locals més coneguts de la zona, l’Irlanda. La falta de comunicació entre els treballadors i una deficient gestió van propiciar que, malgrat els canvis d’Alberto Chicote (inclòs el nom, que va ser substituït per Lembranzas) el restaurant tanqués.

El Rincón de Montse, a Daganzo de Arriba (Madrid)

Reanomenat com El cucharón de Daganzo, aquest restaurant va experimentar un dels canvis més espectaculars després de la reforma de ‘Pesadilla en la cocina’. No va servir, ja que, en qüestió de mesos, el local va tancar permanentment i per a l’emissió del programa, ja feia temps que estava tancat, així que tot apunta que va acabar per enfonsar-se.

La Tarantella (Barcelona)

La Tarantella, un restaurant italià ubicat a Barcelona, amaga una trista història del seu pas per ‘Pesadilla en la cocina’. Chicote va arribar com l’última esperança per al matrimoni format pels propietaris del local, Nicola i Carmen, que en aquell temps no travessaven el seu millor moment. Als deutes que tenien acumulats, es va sumar la mort del pare de la Nicola just la nit abans de la reobertura. Tot i que la seva experiència va ser bona, no van poder fer res per remuntar el negoci.

Casa Pili, a Castro Urdiales (Cantàbria)

Quan les càmeres de ‘Pesadilla en la cocina’ van aparèixer a Casa Pili, va ser la mateixa propietària que va mostrar el seu descontentament amb el menjar que oferien, i va arribar a vomitar en tastar-lo. Si bé, la propietària va aconseguir guanyar-se el carinyo del públic i, després de la visita de Chicote, el local va tenir una recuperació molt favorable, no va ser suficient per mantenir-lo obert i ella mateixa va anunciar el tancament des de la seva pàgina oficial de Facebook.

La Cueva de Juan, a Paiporta (València)

Tot i que passat un temps va obrir sota un altre nom i amb altres amos, la Cueva de Juan va tancar abans que s’emetés el programa en el qual Alberto Chicote els visitava. Va ser un dels episodis més tensos, ja que el propietari es va barallar amb el seu cambrer, però per a la seva emissió tot allò formava part del passat i el local era un altre de diferent.

Hot Beach (Alacant)

Les opinions d’aquells que van passar pel Hot Beach després de la visita de Chicote eren favorables i, tot i que ho van intentar tot (fins i tot canviant de nom, Gold Beach), res va servir perquè un any i mig després tanquessin les seves portes. Entre altres coses, el cuiner destacava en el programa que els cambrers bevien durant la jornada laboral.

Cool Palace (Madrid)

El mateix Alberto Chicote va poder comprovar el tancament de Cool Palace, que temps enrere havia rebatejat com La Panmediterránea. El Farid, l’amo d’aquest restaurant, li va explicar en una visita posterior al programa que, tot i que quan es va emetre l'episodi va donar molt bon resultat i van intentar seguir les seves directrius, no va poder ser i va haver de tancar.

Juan de Austria (Madrid)

Juan de Austria és un dels restaurants més recordats pels espectadors de ‘Pesadilla en la cocina’. No obstant, com la resta, va ser incapaç de superar els mals moments que passava abans que arribés Chicote. Les crítiques negatives per part dels seus comensals no van cessar i va acabar tancant les portes de forma permanent.

El Rusiñol, a Aranjuez (Madrid)

La repercussió del programa de La Sexta no va servir perquè, dues setmanes després de la seva emissió, el Rusiñol tanqués. Chicote va arribar a aquest restaurant ubicat a Aranjuez en el moment en què tenien un deute d’uns 50.000 euros i res va poder fer pels seus propietaris que, amb el temps, van decidir emprendre un altre negoci.

Taberna Lolailo (València)

A l’avinguda del Puerto de València, però amb accent andalús, es trobava la taverna Lolailo. Un local que, malgrat el seu potencial, en tractar-se d’un lloc gran amb escenari per a ‘tablao’ flamenc, no va remuntar després de ‘Pesadilla en la cocina’ i va haver de tancar. Les seves propietàries, això sí, van continuar dedicant-se a l’hostaleria amb un nou projecte.