Comença una nova era a Mediaset. La direcció de l'empresa, encapçalada per Alessandro Salem, ha dissenyat un pla per començar a revertir la crisi reputacional que travessa Telecinco, amb l'arrencada d'un nou cicle editorial i una nova manera d'afrontar els continguts i els personatges del cor, que suposarà que quedaran fora dels guions les trames protagonitzades per personatges com Rocío Carrasco, Kiko Rivera o José Ortega Cano, segons la informació a la qual ha tingut accés YOTELE, del mateix grup editorial que Regió7.

Es va enviar una ordre per escrit dimecres passat a les diferents productores que desenvolupen en l'actualitat programes diaris de Telecinco i Cuatro. D'aquesta manera, no es podrà tornar a utilitzar l'univers de personatges que porten anys vivint a costa de la filla de Rocío Jurado, com Antonio David Flores, Olga Moreno o Marta Riesco, perquè siguin l'eix transversal dels continguts diaris en programes com 'Salvame' o 'El programa d'Ana Rosa'. Concretament, aquestes persones no tornaran a ser esmentats ni als platós per part dels col·laboradors ni es podrà fer servir la seva imatge als vídeos editats per les redaccions dels programes.

D'altra banda, YOTELE ha pogut saber que s'ha exigit a les productores de confiança de Mediaset que cessin qualsevol tipus d'atac o guerra interna, incloses les pulles o filtracions interessades des de comptes de xarxes socials gestionades per personal d'alguna d'elles. S'insta la col·laboració i que es fomenti la retroalimentació positiva dels continguts, amb l'objectiu de millorar les dades d'audiència de la cadena en el seu conjunt.

A més, s'ha traslladat que no es pot tornar a parlar reiteradament de les guerres familiars d'altres personatges com Kiko Rivera. El fill d'Isabel Pantoja ha estat anys alimentant els greus conflictes que manté amb la seva mare i la seva germana. D'un dia a l'altre, critica la cadena assegurant que se sent perseguit i després seus als platós o participa en els realities que la cadena organitza. Aquest tipus d'incongruències no tornaran a veure's en el futur.

José Ortega Cano és un altre dels personatges que ha clamat contra Mediaset per sentir-se víctima de contínues informacions falses sobre la seva persona. I d'alguna manera atenent els seus desitjos, tampoc tornarà a formar part dels continguts en programes com 'Salvame' o 'Festa', on fins ara col·laborava la seva exparella, Ana María Aldón. Precisament, la seva filla serà concursant de 'Supervivientes'.

El veto a personatges com Rocío Carrasco, José Ortega Cano i Kiko Rivera, que durant anys han estat protagonistes i han omplert hores i hores en nombrosos programes de la cadena, és una decisió estructural de continguts. És a dir, no suposa que, si es produís algun esdeveniment o fet noticiòs sobre aquests tres personatges, no es pugui explicar de manera concreta.