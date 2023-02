El director mexicà Guillermo del Toro dirigirà The Buried Gigant, una nova pel·lícula d’animació stop-motion després de l’èxit de Pinocchio, que actualment està nominada a l’Oscar.

La notícia es va donar a conèixer ahir a través del compte de Twitter de Netflix, plataforma que torna a associar-se amb el director amb el projecte basat en la novel·la fantàstica homònima del guanyador del premi Nobel de literatura el 2017, l’escriptor britànic Kazuo Ishiguro. La història d’aquest nou projecte segueix la vida d’una parella de gent gran que, després de recordar vagament que van ser pares d’un fill, decideixen viatjar al poble veí a la seva recerca.

«The Buried Gigant continua la meva associació d’animació amb Netflix i la nostra recerca de l’stop-motion com a mitjà per explicar històries complexes i construir mons il·limitats», ha explicat el cineasta, segons consta en un comunicat recollit per mitjans locals. A més de presidir la direcció, Del Toro escriurà el guió juntament amb Dennis Kelly, també guionista d’Utopia (2013) i Matilda The Musical (2022). Amb Pinocchio, Del Toro ha buscat demostrar que l’animació stop-motion és una forma més d’art i que no es limita només a un públic infantil. La versió del mexicà sobre el conte clàssic d’un nen de fusta va ser estrenada el 2022 i des de llavors no ha deixat de rebre elogis per part de la crítica.

El film ha arrasat amb la temporada de premis d’aquest any, ja que ha rebut un Globus d’Or, un premi BAFTA, un premi dels Critics Choice Awards i ara lluita per endur-se l’Oscar a millor pel·lícula animada, a la propera gala que se celebrarà el 12 de març a Los Angeles (Estats Units).

El director de films com Hellboy va rebre la seva primera nominació a l’Òscar per El laberinto del Fauno el 2007 i va ser fins al 2018 que amb el seu film The Shape of Water va obtenir dues estatuetes daurades a millor director i millor pel·lícula.