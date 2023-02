Els tripijocs de la poderosa família Roy, la protagonista de l’aclamada i premiada sèrie d’HBO Max Succession, arribaran al final amb la seva quarta temporada, que la plataforma estrena el 27 de març a Espanya. El mateix creador i showrunner de la ficció, Jesse Armstrong, ha estat qui ha confirmat el final de la producció en una entrevista concedida al diari The New Yorker.

El creador televisiu reconeix que feia molt de temps que pensava en el desenllaç de Succession, guanyadora, entre molts altres premis, de dos Emmy com a millor sèrie dramàtica. «Mai vaig pensar que això podria durar sempre. El final sempre ha estat present a la meva ment. Des de la segona temporada ja hi pensava. És aquesta, o la següent, o l’altra?». Però explica que es van plantejar diverses alternatives, com ara allargar la sèrie o accelerar-ne el final. «Em vaig reunir amb alguns dels meus companys guionistes abans que comencéssim a escriure la quarta temporada, aproximadament al novembre o desembre del 2021, i els vaig dir: ‘Mireu, crec que això hauria d’acabar aquí. Però, què en penseu?’» , assenyala. Van tenir diverses idees: «Ens vam plantejar diversos escenaris: podríem fer un parell de temporades curtes, o dues temporades més. O podríem continuar durant anys i convertir la sèrie en una cosa força diferent, i ser una sèrie amb una diversió més àmplia i anàrquica, on hi hauria setmanes bones i setmanes dolentes. O podríem fer una cosa una mica més potent i completa, i acabar fortes. I, sens dubte, aquesta va ser sempre la meva preferència», rememora Armstrong. Succession torna amb la batalla oberta a la família Roy pel control del seu imperi mediàtic.

Al final d’aquesta entrega sabrem finalment qui es queda al càrrec de Waystar RoyCo, el conglomerat de mitjans que fins ara controlava el patriarca, Logan Roy, amb mà de ferro i que fa temps que es disputen els seus fills.