Enmig de processos de reestructuració, retallada de despeses, noves fórmules per fidelitzar el client, reorientació del producte... Apareix més competència per a les plataformes de ‘streaming’. Una nova i potent oferta arribarà a Espanya el 28 de febrer: SkyShowtime. Aquest dimarts, els devots de les sèries i el cine podran sumar aquest catàleg a la ja nombrosa varietat d’opcions. SkyShowtime ja està disponible en 20 països d’Europa.

Què s’hi podrà veure?

SkyShowtime oferirà continguts de Paramount, Universal, Sky Studios o Showtime. És a dir, un ampli catàleg en el qual trobem la popular saga Yellowstone–que inclou els ‘spin-offs’ 1883 i 1923, aquest amb Harrison Ford i Helen Mirren–, l’univers de Star Trek –incloent-hi la seva celebrada nova sèrie Strange new worlds–, o ja en l’apartat cinematogràfic, franquícies com ara Jurassic Parc, Missió: Impossible, Fast & Furious i Mi villano favorito. Aquí, el millor de l’oferta inicial de la nova plataforma.

I en el futur?

En aquesta plataforma es podran veure sèries com el ‘remake’ d’‘Atracción fatal amb Joshua Jackson i Lizzy Caplan reprenent els papers de Michael Douglas i Glenn Close; Grease: Rise of the Pink Ladies, preqüela sobre la gènesi de la colla de Rizzo i Frenchie; Rabbit hole, drama d’espionatge amb Kiefer Sutherland, o Lioness, nova creació de Taylor Sheridan amb Nicole Kidman com a supervisora sènior de la CIA.

Quant costarà?

El preu inicial és realment competitiu. El preu de base serà de 5,99 euros al mes, però a més, per un temps limitat –fins al 25 d’abril–, «els nous clients que s’hi subscriguin a través de skyshowtime.com rebran un 50% de descompte sobre aquest preu per sempre». És a dir, els primers a sumar-s’hi per aquesta web pagaran 2,99 euros al mes.

Com subscriure-s’hi?

Els usuaris que vulguin subscriure a SkyShowtime hauran de fer-ho a través de la pàgina web de la plataforma: skyshowtime.com.