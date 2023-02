El flamant codirector executiu de Netflix, Greg Peters, ha pronunciat aquest dimarts una conferència al MWC23 i s'ha mostrat contrari a pagar una taxa pel finançament de les noves infraestructures de telecomunicació (fibra òptica o xarxes mòbils de 5G o 6G), com ja ha plantejat la Comissió Europea. "Aquest impost tindria un efecte advers. Reduiria la inversió en continguts, damnificant la comunitat creativa, rebaixant l'atractiu dels paquets de banda ampla de preu més elevat i, en definitiva, perjudicant els consumidors", ha afirmat Peters, que ha respost directament les grans companyies de telecomunicacions –com Orange, Vodafone o Telefónica- i ha assegurat que "cobrarien dues vegades per la mateixa infraestructura".

"Els clients de banda ampla ja paguen pel desenvolupament de la xarxa a través de les seves quotes mensuals", ha recordat el nou co-CEO de Netflix. "Exigir a les empreses d'entreteniment –tant a les d'streaming com a les de televisió tradicional- que paguin més significaria que els proveïdors d'Internet estarien cobrant dues vegades per la mateixa infraestructura", ha insistit Peters, que també ha apuntat que els marges operatius de la companyia líder en streaming són "significativament menors" als de British Telecom o Deutsche Telekom. "Podríem argumentar que les operadores de xarxa haurien de pagar les empreses d'entreteniment pel cost dels nostres continguts, exactament com passava en l'antic model de televisió de pagament", ha ironitzat Peters.

"Però no demanem això. Crec que el millor és que les empreses d'entreteniment i els operadors se centrin cadascú en allò que sap fer millor", ha continuat el co-CEO de Netflix. "Per a nosaltres, això significa seguir invertint i millorant la qualitat i varietat de les històries que oferim", ha reflexionat en veu alta Peters. "En la pròxima dècada, veurem com augmenta exponencialment la competència per l'atenció i el temps de la gent. El camí per recórrer serà costerut", ha vaticinat el co-CEO de Netflix, que ha destapat que la companyia nord-americana ha invertit més de 60.000 milions de dòlars en continguts en els últims cinc anys. "Això equival aproximadament al 50% dels nostres ingressos totals", ha sentenciat Peters.