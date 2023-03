Iñaki López va reaparèixer aquest dimarts a 'Más vale tarde' després de diverses setmanes de baixa per un problema de salut. En la seva esperada tornada al format de laSexta, el presentador ha explicat la malaltia que l'ha tingut apartat de la petita pantalla durant gairebé un mes.

"Us ho explico ràpidament, que ja sabeu que no m'agrada acumular protagonisme en aquest programa. M'agrada repartir joc entre tots vosaltres", comentava López abans de fer broma amb els seus companys de realització per la imatge que estaven mostrant en pantalla: "Gràcies per aquest primeríssim primer pla amb aquesta marca a l'ull" (el periodista tenia un blau a la cara).

"Fa un mes aproximadament vaig acudir, a causa de molèsties a l'ull, a l'Hospital La Paz. Em van localitzar un despreniment de retina, el segon al meu historial. No m'agrada deixar les coses a mitges, si vaig patir un ull amb despreniment, per què no repetir l'experiència un any després amb l'altre?”, va bromejar.

"Afortunadament, i gràcies a la ràpida intervenció dels metges de La Paz i al retinòleg Armada, tot torna a estar al seu lloc", va continuat dient López, que tot i visitar el plató , encara s'està recuperant de la intervenció: "Sembla que podré tornar a veure-us més d'hora que tard. De moment per mi només sou ombres, us reconec i ubico pel so de les vostres veus".

Per rematar-ho, el presentador va agrair l'afecte dels seus companys amb una referència a la polèmica frase que va pronunciar fa uns dies el líder del PP: "Gràcies per les vostres paraules, sou el que Feijóo anomenaria gent de bé".