El mes de març ve potent d’estrenes de sèries en ‘streaming’, amb tornades tan esperades com ‘Succession’ (que a més s’acomiada de manera definitiva), ‘Ted Lasso’ i ‘The Mandalorian’ i produccions basades en ‘best-sellers’ com ‘Todos quieren a Daisy Jones’, ‘El poder’ i ‘El quinto día’. Però també hi ha expectació amb dos biopics sobre dues figures espanyoles que han triomfat mundialment, cada una en el seu terreny: Miguel Bosé i Nacho Vidal, el rei del cine porno.

ENTREVÍAS. Dia 1. Netflix. Temporada 2.

COLEGIO ABBOTT. Dia 1. Disney+. Temporada 2. Comèdia sobre un grup de professors entregats que realitzen el seu treball dins del sistema d’ensenyament públic de Filadèlfia.

BOB’S BURGERS. Dia 1. Disney+. Temporada 13.

MOTEL VALKIRIAS. Dia 1. HBO Max. La vida de tres dones amb grans problemes personals i econòmics es creua de manera fortuïta quan coneixen l’Eligio, un client que transporta una mercaderia valuosa. Així és com la Lucía, una mare que fuig del seu exmarit, l’Eva, una actriu en declivi, i la Carolina, la propietària del motel en fallida, s’uneixen en un pla que consisteix a trobar el misteriós botí.

LA ÚLTIMA NOCHE EN EL KARAOKE. Dia 1. Amazon Prime Video. Un karaoke i restaurant xinès viu la seva última nit, ja que acabarà sent devorat per les flames.

SEXO / VIDA. Dia 2. Netflix. Temporada 2. La història d’un triangle amorós.

¡MENUDA ENCERRONA! MISTERIOSO ASESINATO EN SICILIA. Dia 2. Netflix. Temporada 2. La vida de Salvo i Valentino segueix en perill.

EL CONDADO DE MASAMEER. Dia 2. Netflix. Animació.

IL GRAN GIOCO. Dia 3. SkyShowtime. Sèrie sobre l’agent de futbol més gran d’Itàlia, Corso Manni. Però quan tenia el món als seus peus, un escàndol financer posa en entredit tota la seva carrera.

LUDEN. Dia 3. Amazon Prime Video. Sèrie alemanya sobre el món de la prostitució.

SHIN, ABOGADO DE DIVORCIOS. Dia 4. Netflix. Un pianista reconvertit en advocat de divorcis està disposat a tot per guanyar els seus casos.

RAIN DOGS (BUSCARSE LA VIDA). Dia 7. HBO Max. Comèdia negra de l’autora britànica Cash Carraway, coproduïda amb la BBC. Narra la vida de Costello Jones (Daisy May Cooper), una mare devota que vol el millor per a la seva filla, Iris (Fleur Tashjian).

PERRY MASON. Dia 7. HBO Max. Temporada 2. Mesos després que el cas Dodson arribés al final, el fill d’una poderosa família petrolera és brutalment assassinat. Quan el fiscal del districte va als afores de la ciutat a identificar el sospitós més evident, Perry, Della i Paul es troben en el centre d’un cas que descobrirà conspiracions de gran abast i els obligarà a considerar el que realment significa ser culpable.

GRANTCHESTER. Dia 7. Filmin. Temporada 6. Vuit nous misteris per al capellà detectiu.

UPRIGHT. Dia 7. Filmin. Meg (Milly Alcock, ‘La Casa del Dragón’) i Lucky (Tim Minchin) canvien el desert pels humits tròpics de l’extrem nord de Queensland en una nova missió.

EL GRITO DE LAS MARIPOSAS. Dia 8. Disney+. Drama històric inspirat en fets reals, ambientat a la República Dominicana dominada pel règim tirànic del dictador Rafael Leónidas Trujillo, àlies ‘el Chivo’, que va governar l’illa des de 1930 fins al seu assassinat, el 1961. La història se centra en l’amistat entre la jove immigrant espanyola Arantxa Oyamburu (Susana Abaitua) i Minerva Mirabal (Sandy Hernández), reconeguda activista política dominicana que, juntament amb les seves germanes, va rebre el sobrenom de ‘las Mariposas’, convertint-se en una llegenda llatinoamericana a l’enfrontar-se a Trujillo i contribuir al precipitat final del dictador.

SEX. Dia 8. Sundance TV. Minisèrie danesa que segueix una jove de 22 anys que treballa en un centre de trucades d’informació sexual. Viu amb el seu nòvio i són feliços, excepte per un contratemps: ella sent un gran desig sexual mentre que ell sembla haver perdut per complet l’impuls.

YOU. Dia 9.Netflix. Temporada 4. Part 2.Joe (Penn Badgley) ja coneix el nom del psicòpata que està acabant amb les vides dels excèntrics milionaris de la colla londinenca de Kate (Charlotte Ritchie). Però el que no té tan clar és com pot parar-li els peus. Perquè la seva insistència a veure’l com un igual pot comprometre el seu futur i posar-li les coses difícils per oblidar aquell tèrbol passat d’assassinats que sembla que mai pot deixar enrere.

ESPIRAL. Dia 9. AMC. Tercera temporada. Sèrie francesa que descobreix els crims i les intrigues del dia a dia en un jutjat parisenc, a través d’un jove fiscal, una capitana de policia, un jutge d’instrucció i una advocada.

LOS ENVIADOS. Dia 10. SkyShowtime. Sèrie mexicana que compta amb l’espanyol Miguel Ángel Silvestre en un dels papers protagonistes. Dos sacerdots amb coneixements de medicina, ciència i lleis, es dediquen a investigar els suposats miracles ocorreguts al voltant del món.

RANA NAIDU. Dia 10. Netflix. Rana Naidu es dedica a resoldre situacions complicades a Bollywood. Però la sortida de la presó del seu pare trastocarà la seva vida.

LA GLORIA. Dia 10. Netflix. Temporada 2. Anys després de ser brutalment agredida a l’institut, una dona porta a terme la seva venjança.

ABUELO Y CONVICTO. Dia 10. Disney+. Un traficant (Delroy Lindo) surt de presó disposat a reconduir la seva vida amb la seva filla (Kerry Washington) i el seu net.

RIVERDALE. Dia 10. HBO Max. Temporada 5

ESCÁNDALO. RELATO DE UNA OBSESIÓN. Dia 10. Amazon Prime Video. Una dona té una aventura amb un noi de 14 anys.

OPERACIÓN JAULA. Dia 13. AMC. ‘Thriller’ holandès que gira entorn de la resolució d’un atac terrorista i les seves diferents ramificacions.

VAN DER VALK. Dia 14. Cosmo. Ambientada a Amsterdam, la sèrie segueix el treball del comissari Van Der Valk, un detectiu holandès intel·ligent i sense complexos que navega per l’animada i enigmàtica ciutat resolent misteriosos crims mitjançant una astuta observació humana i una enginyosa capacitat de deducció.

MARRIAGE. Dia 14. Filmin. Sèrie que segueix el matrimoni format per Ian (Sean Bean) i Emma (Nicola Walker) mentre negocien els alts i baixos de la seva llarga relació de 30 anys.

FLEISHMAN ESTÁ EN APUROS. Dia 15. Disney+. Adaptació del ‘best-seller’ de Taffy Brodesser-Akner, la minisèrie segueix les tribulacions del senyor Fleishman del títol, un metge que està disfrutant d’una nova solteria després de divorciar-se de la seva dona. Però quan aquesta desapareix misteriosament i el deixa al càrrec dels seus fills, l’alegre rutina de cites que ha descobert el recent dandi gràcies a les aplicacions per lligar se’n va en orris. Jesse Eisenberg (‘La xarxa social’) i Claire Danes (‘Homeland’) interpreten el matrimoni protagonista.

ACCUSED. Dia 15. AXN. Sèrie antològica sobre crims, produïda per Howard Gordon (‘Homeland, ‘24’, ‘Expediente X’). Cada episodi està centrat en un assassinat diferent i ambientat en una ciutat diferent. Compta amb actors com Michael Chiklis (‘The Shield’), Jill Hennessy (‘Madame Secretary’) i Rhea Pearlman (‘The Mindy Project’, ‘Brooklyn Nine-Nine’).

SUPERMAN & LOIS. Dia 16. HBO Max. Temporada 3

ASTRID Y LILLY SALVAN EL MUNDO. Dia 16. SyFy. Dues amigues obren accidentalment el portal cap a un món ple de monstres.

SOMBRA Y HUESO. Dia 16. Netflix. Temporada 2. Continuació de la saga d’aventures basada en els llibres de Leigh Bardugo. Alina Starkov, la Invocadora del Sol, ha fugit al conèixer la veritable personalitat del general Kirigan. La jove, ja conscient del seu gran poder, està decidida a acabar amb la Sombra i evitar la destrucció de Ravka. Però l’intrigant Kirigan està ara al comandament d’un nou i esborronador exèrcit de sinistres monstres i reclutes grisha disposat a parar-li els peus a la protagonista. Aquesta i el seu amic Mal emprendran un viatge pel continent a la recerca de dos éssers llegendaris capaços de potenciar els poders de la noia.

SINFONÍA EN AZUL. Dia 17. Netflix. Un músic arriba a una illa per organitzar un festival. Acabarà enamorant-se allà.

AGENTE ELVIS. Dia 17. Netflix. Animació. Elvis Presley té una missió del Govern: col·laborar en un programa secret d’espionatge per lluitar contra les forces fosques que amenacen els EUA.

SWARM. Dia 17. Amazon Prime Video. Sagnant ‘thriller’ creat per Janine Nabers i Donald Glover (Atlanta), suposadament inspirat en la diva Beyoncé i la seva base de fans. La protagonista és Dre (Dominique Fishback), una jove obsessionada amb una cèlebre estrella del pop.

SNOWFALL. Dia 18. HBO Max. Temporada 6

LOS CASOS DE PEARL NOLAN. Dia 19. Calle 13. Sèrie basada en una saga de llibres escrits per Julie Wassmer. La protagonista és una dona que passa de propietària d’un restaurant a resoldre casos d’assassinat.

LIFE AFTER LIFE. Dia 21. Filmin. John Crowley (‘Brooklyn’) adapta la novel·la ‘Una y otra vez’, sobre una dona que experimenta un cicle interminable de naixement, mort i renaixement.

EL REINO VACÍO. Dia 22. Netflix. Temporada 2 (última). ‘Thriller’ polític argentí. Narra la història del líder religiós Emilio Vázquez Pena, que, en la primera temporada, va quedar com a favorit a la presidència després de l’assassinat del seu company de campanya.

CIUDAD INVISIBLE. Dia 22. Netflix. Temporada 2. Un agent de policia mediambiental descobreix un món ocult habitat per criatures de la mitologia brasilera.

PARTISAN. Dia 23. AMC+. Temporada 2. Un cotxe és llançat per un penya-segat enmig de la nit amb un home cremant al seu interior. La policia local comença a investigar el cas i aviat descobreix que l’individu és un personatge conegut en la comunitat tancada de Jordnära. Per intentar descobrir què succeeix a la granja on resideix aquest grup tan hermètic, la policia ha d’anar tancant el cercle i aviat descobreixen problemes financers i possibles infiltrats.

EL AGENTE NOCTURNO. Dia 23. Netflix. ‘Thriller’ d’acció basat en la novel·la de Matthew Quirk. Està protagonitzat per un agent de nivell baix de l’FBI (Gabriel Basso) que treballa al soterrani de la Casa Blanca atenent un telèfon que mai sona. Però una nit ho fa i la trucada el llança a una perillosa i trepidant conspiració que acaba al Despatx Oval.

YELLOWJACKETS. Dia 24. Movistar Plus+. Temporada 2. A la sèrie s’uneix Elijah Wood, en el paper d’un detectiu que complicarà les coses a Misty.

UP HERE. Dia 24. Disney+. Comèdia romàntica musical, ambientada a la ciutat de Nova York en els últims dies de 1999.

ACOUSTIC HOME. Dia 24. HBO Max. Temporada 2. Docusèrie sobre música. En aquesta temporada viatja a les Canàries per conèixer millor La Oreja de Van Gogh, Malú, Álvaro de Luna, Pablo López, Pol Granch, Abraham Mateo, Sergio Dalma, Ana Torroja i les artistes portugueses Nenny i Ana Moura

ENDEAVOUR. Dia 28. Filmin. Temporada final. Tres noves aventures que tanquen el llarg periple del detectiu d’Oxford.

VIDA SALUDABLE A TOPE. Dia 29. Netflix. Comèdia en la qual una dona que té una gran crisi de salut es veu obligada a repensar la seva actitud de ‘viu ràpid, mor jove’. Començarà a cuidar-se i anar al gimnàs.

EL PREMIO DE TU VIDA. Dia 29. Apple+. Basada en la novel·la homònima d’M. O. Walsh, explica la història de com un petit poble canvia per sempre amb l’aparició d’una misteriosa màquina a la botiga local, la qual promet revelar tot el potencial de la vida de cada resident.

PARENTIU. Dia 29. Disney+. Adaptació de la novel·la homònima d’Octavia E. Butler. Se centra en Dana James, una jove negra aspirant a escriptora que es muda a Los Angeles, decidida a lluitar pel seu futur. Però es veu violentament arrossegada cap a enrere i endavant en el temps. Apareixerà en una plantació del segle XIX, un lloc estretament relacionat amb la seva família.

INESTABLE. Dia 30. Netflix. Ellis Dragon és un empresari de biotecnologia que desperta admiració, és excèntric i narcisista, i treballa per fer del món un lloc millor. A més, està en caiguda lliure emocional. El seu fill, Jackson, és tot el contrari, però haurà d’acabar salvant el seu pare i la seva empresa.

KIMI NI TODOKE: LLEGANDO A TI. Dia 30. Netflix. Animació japonesa ambientada en un institut.

BARONES DEL SURF. Dia 30. AMC. Sèrie que narra l’amistat i traïció d’un grup de nois creadors de dues marques rivals de roba, a principis dels anys 70.

SENTIMOS LAS MOLESTIAS. Dia 30. Movistar Plus+. Temporada 2. Rafa (Miguel Rellán) ha entrat en una depressió perquè el càncer de pròstata li ha canviat la vida, té problemes d’impotència i es veu com el vell que mai va voler acceptar. Mentrestant, el seu amic Müller (Antonio Resines) sent amenaçat el seu lloc a l’orquestra, veu com la Gloria (Fiorella Faltoyano) refà la seva vida i tem que la seva relació secreta amb la Irene (María Miguel) pugui costar-li la seva amistat amb el Rafa.

MEDIÁTICO. Dia 31. Netflix. Una sèrie d’assassinats desencadena el caos a Taiwan.

DOOGIE KAMEALOHA, UNA MÉDICA PRECOZ. Dia 31. Disney+. Temporada 2.

RABBIT HOLE. Dia 31. SkyShowtime. ‘Thriller’ protagonitzat per Kiefer Sutherland. Dona vida a un mestre de l’engany del món de l’espionatge industrial la vida del qual es posa potes enlaire quan és acusat d’assassinat.

LA MANTIS. Dia 31. Dark. Minisèrie francesa protagonitzada per Carole Bouquet i ambientada a París, on la policia busca un psicòpata els assassinats del qual són inspirats per una famosa assassina en sèrie.

SIN HUELLAS. Al març (dia sense determinar). Amazon Prime Video. Desi (Carolina Yuste) i Cata (Camila Sodi), gitana i mexicana, són netejadores. Quan les contracten per netejar una mansió, l’últim que es podrien imaginar és que es trobarien un cadàver. Temoroses que les considerin culpables de la seva mort fugen, amb la policia, uns sicaris russos, una família de milionaris i un exmarit amb mariachis trepitjant-los els talons.