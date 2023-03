El cana SX3 estrenarà aquest diumenge, 5 de maç, "Mòpies", una sèrie d'intriga i ciència-ficció situada en un ambient màgic de la Serra de Tramuntana de Mallorca. Aquesta coproducció d'IB3, À Punt i TV3 amb la productora Espaitemps i amb la participació de Barret s'emetrà tots els diumenges de març a les 21 h i també es podrà veure sencera ja des de l'estrena a les plataformes digitals de l'X3.

"Mòpies" consta de 4 episodis de 55 minuts, amb un repartiment encapçalat per la catalana Valèria Sorolla, juntament amb la mallorquina Alba Brunet, acompanyades per actors i actrius catalans, valencians i balears.

"Mòpies" és una sèrie de gènere fantàstic ambientada al santuari de Lluc, a la Serra de Tramuntana de Mallorca. Explica la història de la Bel, una adolescent interpretada per l'actriu catalana Valèria Sorolla, que hi va de campaments amb el seu germà petit, el Pere. Juntament amb el millor amic del Pere, el Gori, i una altra nena, la Hilda, formen el grup dels Espiadimonis i tenen com a monitora la Judith, interpretada per l'actriu mallorquina Alba Brunet. Una nit, la Judith els anima a participar en una activitat nocturna molt emocionant i misteriosa: sortir a caçar mòpies, uns éssers mitològics imaginaris de la tradició mallorquina. En plena nit, un cop al bosc i amb l'activitat en marxa, comencen a passar coses estranyes i inexplicables. Plegats, intentaran resoldre el misteri.

Creada i dirigida per Lluís Prieto, la sèrie ha estat produïda pels tres canals públics en coproducció amb la productora mallorquina Espaitemps ("Treufoc", "Mai neva a Ciutat", "Desconeguts") i amb la participació de la productora valenciana Barret. Sofía Martell, Pep Molina i Desirée de Fez formen l'equip de guionistes d'aquesta producció, plena de llegendes, històries i contes que tracen una trama plena de màgia i fantasia que alimenta la imaginació.