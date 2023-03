As bestas, la pel·lícula guanyadora de 9 Goya 2023, entre els quals el premi a la Millor Pel·lícula, arriba avui al catàleg de Filmin. La cinta de Rodrigo Sorogoyen estarà disponible en lloguer a la plataforma. Protagonitzada per Denis Ménochet (Custodia compartida) i Marina Foïs (El taller de escritura), i rodada en francès, gallec i espanyol a diferents localitzacions de Galícia i Lleó, la pel·lícula relata l’enfrontament entre un matrimoni francès que s’ha fet traslladat a viure a un llogaret de l’interior de Galícia, i dos dels seus veïns, els germans Anta, molt contrariats per la decisió dels protagonistes de no vendre les seves terres a una companyia energètica.