Per increïble que sembli Els Simpsons van tornar a deixar una predicció encertada en la gala dels Oscar 2023. La sèrie d'animació americana és coneguda per anticipar successos en els seus episodis que després acaben succeint en la realitat. Os viciós va ser la pel·lícula culpable que això succeís. Una persona disfressada d'os va irrompre en la gala deixant un dels moments més memorables de la història dels guardons. Elizabeth Banks va sortir acompanyada d'ell.

"Què estàs fent? Para, estàs intentant lligar ara mateix? Has d'esperar a la festa de després com tothom", li va dir Banks a l'os. "Fa poc vaig dirigir la pel·lícula Os viciós i, sense efectes visuals, aquest és l'aspecte que tindria l'os. És terrorífic", afegia Banks.

Com comentàvem, hi ha una imatge d'anys enrere d'Els Simpson que és idèntica a la qual vivim en la gala. Un os era entrevistat a la televisió durant un programa de la ficció, fet que les xarxes no han passat per alt.

Y con ustedes el oso rulo en los #Oscars otra predicción de los Simpsons cumplida ✨ pic.twitter.com/CCl60GP3Iv — Antonio Montoya Rdz (@TonyMontoya_) 13 de marzo de 2023

Els productors del programa ja han explicat com és que s'aconsegueixen les prediccions. Un d'ells, Al Jean, qui ha estat en Els Simpsons des de l'inici, assenyala que això es deu al fet que construeixen els seus episodis basant-se en esdeveniments recents, combinats amb fets del passat i que, com la humanitat té una tendència a repetir els seus errors i encerts del passat és fàcil que sorgeixin aquestes coincidències.