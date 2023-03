Antena 3 ha anunciat la data en què es repartirà el pot milionari de 'Pasapalabra'. Segons les publicacions i els anuncis de la cadena, Rafa o Orestes es faran amb el premi aquesta mateixa setmana entre el 13 i el 17 de març, encara que no han concretat quan serà exactament el dia en què es farà història de la televisió amb la resolució d'un Rosco que ja puja a més de dos milions d'euros.

Només s'ha jugat un dia d'aquesta setmana prometedora, i les audiències ja demostren haver respost al reclam de la solució del Rosco: dilluns passat, 'Pasapalabra' va aconseguir la seva millor quota des que es va repartir l'últim bot, amb Pablo Díaz.

Les ganes de veure qui s'emporta el pot de 'Pasapalabra' van fer que més de tres milions d'espectadors s'asseguessin ahir davant de la pantalla per saber de primera mà quin dels dos concursants aconsegueix el premi. A més, Antena 3 també es va emportar el minut d'or a les 21.04 amb 4.700.190 espectadors i un 34.6% de share.

Filtren el guanyador

En aquest tens clima d'expectació, un famós 'youtuber' ha revelat a través del seu compte qui és el guanyador del Rosco. Juan José Menéndez, el rostre darrere de Cadena JuanjoVlog, acumula més de mig milió de seguidors i ha revelat en un vídeo que Orestes és el guanyador dels més de dos milions d'euros que actualment estan en joc.

Tot i que està previst que Hisenda s'emporti com a mínim un 47% del pot, Orestes tindrà diners de sobres per complir els seus somnis i podrà triar si es retira o si continua en un altre concurs, com ja va vaticinar en algun moment.

Juan José Menéndez afirma que sap de primera mà que Orestes guanyarà el pot de 'Pasapalabra': segons l'asturià, fonts de la mateixa cadena li haurien confirmat que el burgalès serà qui aconsegueixi completar les 25 definicions del Rosco de 'Pasapalabra'.

Tot i que per part d'Antena 3 no hi ha més confirmació que la setmana en què es repartirà el Rosco, del 13 al 17 de març, encara no s'ha dit res oficialment. Així i tot, els professionals i espectadors consideren que el més probable és que s'esperi fins divendres per emetre el programa en què es resol el Rosco, i així esprémer al màxim les increïbles xifres d'audiències que genera l'empresa.

Tot i el silenci d'Antena 3 i els seus directius, Juan José ho té clar i prediu que serà Orestes i no Rafa qui se n'anirà a casa amb més de dos milions d'euros. Els seguidors de Rafa, per part seva, han criticat el creador de contingut per especular en contra del seu admirat concursant.