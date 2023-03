La sèrie The Last of Us, la primera temporada del qual acaba de finalitzar, s’ha convertit en la més vista fins al moment de la plataforma audiovisual HBO Max a Europa i Amèrica Llatina. El capítol final de la primera temporada d’aquest drama apocalíptic, emès diumenge passat, va comptar amb 8,2 milions d’espectadors a HBO Max i transmissions lineals, segons la companyia d’anàlisi d’audiències Nielsen i dades pròpies de Warner. La sèrie, protagonitzada pel xilè-nord-americà Pedro Pascal, ha aconseguit una mitjana de 30,4 milions d’espectadors en els primers sis episodis, amb el capítol inicial acostant-se als 40 milions als Estats Units. L’adaptació televisiva del popular videojoc va debutar davant 4,7 milions d’espectadors al gener i ha mostrat un creixement constant al llarg de la primera temporada malgrat la competència més gran de transmissions esportives en viu i transmissions de premis, va assenyalar Warner en un comunicat. L’audiència final de diumenge a la nit va marcar un augment del 75% en la visualització nocturna del debut en comparació de l’estrena de la sèrie.