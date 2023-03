Rafa Castaño s’ha convertit aquest dijous en el guanyador del pot històric de ‘Pasapalabra’. Després de gairebé 200 programes mesurant-se a un rival de la talla d’Orestes, el sevillà ha aconseguit encertar d’una tirada les 25 preguntes del ‘rosco’ i emportar-se a casa el premi de 2.272.000 euros. Si bé és cert que Antena 3 ja va anunciar que el pot es repartiria en l’esmentat episodi, la intriga per conèixer qui dels dos concursants seria el nou campió de ‘Pasapalabra’ es va mantenir intacta.

Tot estava preparat per viure un programa atapeït d’emocions. El canvi d’horaris, situant a l’espai televisiu presentat per Roberto Leal en ‘prime time’, va ser una jugada estratègica que va permetre a la cadena d’Atresmedia aconseguir el pot més vist de la història. No obstant, lluny de les durades habituals de la prova final del concurs, aquesta vegada el ‘Rosco’ va ser molt més breu.

Segons de suspens

Després d’enllaçar 24 encerts seguits, Castaño va plantar-se en l’última lletra de l’abecedari amb un minut sencer per endavant. «Comença per Z: Escarabat que ataca els bladars, especialment quan el gra és tendre», va preguntar Leal. A continuació, sense consumir gairebé segons, Castaño va respondre correctament amb la paraula que el convertia en guanyador del pot més quantiós de la història del concurs: «Zabrus».

L’anunci del presentador d’Alcalá de Guadaíra confirmant que es tractava de la resposta encertada va anar precedit d’uns segons de suspens que han fet d’un breu lapse de temps una eternitat. L’expressió facial del Rafa, plena de dubtes, a més del silenci de tots els presents al plató, van donar peu a un moment d’infart que va acabar-se amb l’exclamació afirmativa de Leal.