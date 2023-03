Després de tres gales intenses, la igualadina Marta Bossa ha arribat a la final del concurs Objectiu Paki, que se celebrarà aquesta nit a les 22 h. La gala es podrà seguir a través de Canal Taronja, televisions locals i les plataformes de streaming en directe de Canal Taronja i l’aplicació de La Xarxa Més. A més a més, a Igualada s’habilitarà el local el Kiosk del Rec amb una pantalla per poder seguir la final.

Aquesta serà la quarta i última gala, on cinc finalistes, dels deu concursants que van començar, competiran per ser els guanyadors del concurs. Durant les gales els concursants d’entre 13 i 20 anys han hagut d’interpretar peces per a les diferents gales temàtiques. La igualadina ha mostrat el seu potencial interpretant temes com I wanna dance with somebody de Whitney Houston, Bed of Roses de Bon Jovi o Caic de Gerard Quintana. Durant la gala final, els finalistes faran una primera ronda classificatòria, on el públic disposarà de vint minuts per votar online i escollir els tres que passen a la final. Aquests faran una segona actuació, la qual donarà pas a una nova votació dels espectadors per proclamar el guanyador.

L’anoienca ha apostat per interpretar The Edge of Glory de Lady Gaga i Listen de Beyoncé a la gala final. «He escollit The Edge of Glory perquè és una cançó molt coreogràfica i Listen és molt difícil a nivell tècnic vocal, passa per mols registres i és la mateixa amb què em vaig presentar al càstig territorial». La jove pretén tancar el cercle amb la mateixa cançó que va començar aquesta aventura.

La igualadina comenta que tot va començar l’octubre quan la seva mare la va animar a enviar els primers vídeos per presentar-se al càsting del concurs. «Vaig enviar dos vídeos, un cantant a cappella i l’altre de presentació». Poc després es va dur a terme el càsting territorial, on va sortir representant de l’Anoia. «És un projecte que fa mesos que dura i és difícil compaginar els estudis amb les gales perquè no hi ha temps per descansar». La jove explica que, tot i que el concurs et permet continuar amb el teu dia a dia, hi ha el doble de feina perquè ho has de saber compaginar tot.

El concurs Objectiu Paki va néixer l’any 2020 a través de Ràdio Televisió Cardedeu i enguany s’ha ampliat a altres televisions locals de Catalunya a través de La Xarxa de Comunicació Local. Al càsting s’hi van inscriure més de 250 joves d’arreu de Catalunya.

La persona guanyadora rebrà com a premi l’enregistrament de tres senzills en un estudi de so professional designat per Crea Music, així com la difusió i promoció d’aquest tema i l’enviament a emissores de ràdio. A més tindrà l’opció d’actuar en un concert a l’escenari del Polvorí a la Festa Major 2023 de Cardedeu.