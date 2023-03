El primer polígraf de Carmen Alcayde va ser un dels al·licients de 'Viernes Deluxe' per intentar fer front aquesta setmana a la final de ''El Desafío'. La periodista, d'actualitat pel seu enfrontament amb Lydia Lozano, va accedir a respondre les preguntes de Conchita i el seu polígraf i un dels temes més xocants va ser quan la convidada va explicar per què va estar durant anys sense parlar amb Jorge Javier Vázquez.

Preguntada sobre si s'havia enfadat mai amb el presentador de 'Sálvame', ella va dir: "No recordo què va passar, però només va ser un dia en cinc anys. Recordo que vam estar tot un programa sense mirar-nos, amb un mal de coll…". Aleshores, María Patiño va preguntar a Alcayde si alguna altra vegada havia estat uns quants anys sense parlar amb Jorge Javier Vázquez i ella va respondre afirmativament... i el polígraf ho va confirmar.

"No és que no ens parléssim perquè ens portéssim malament, sinó perquè ell va fer una vida, jo en vaig fer una altra i no teníem res a veure. Jo vaig tenir fills, ell va triomfar aquí (a 'Sálvame')… No ens parlàvem, però no per què no ens portéssim bé. Amb en Jorge sempre he tingut molta química. Sempre que ens hem vist en un passadís, ens hem abraçat i hem rigut, tot i que portéssim molts anys sense parlar-nos".

"Realment cadascú ha tingut una vida molt diferent de l'altre. És d'aquelles relacions que quan et veus t'estimes i, si no, doncs te'n pots oblidar una mica", va justificar Carmen Alcayde, que va voler deixar clar que mai no ha estat amiga d'en Jorge Javier, i va detallar que durant l'emissió d''Aquí hay tomate' només van sopar junts cinc vegades i van compartir un viatge.