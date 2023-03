Telecinco va estrenar dimecres passat la segona temporada de 'Desaparecidos' després del seu pas per Prime Video. Michelle Calvó i Juan Echanove repeteixen al capdavant de l'elenc de la ficció, que en canvi, presenta una baixa important en els nous episodis.

Es tracta de Maxi Iglesias, que tot i ser un dels principals reclams de la primera tanda de capítols, no es tornarà a ficar a la pell del subinspector Rodrigo Medina. El mateix intèrpret ha explicat el motiu d'aquesta sortida. "No surto a la segona temporada de 'Desaparecidos' perquè jo he volgut". Així de clar s'ha mostrat en una entrevista publicada al portal Vertele, on diu que va prendre la decisió en saber que Mediaset havia canvia la productora encarregada del projecte. "Sóc molt lleial a la gent que confia en mi i, en aquest cas, qui em va donar l'oportunitat de fer Desaparecidos va ser Plano a Plano".

Cal recordar que Mediaset va decidir renovar 'Desaparecidos' per una segona temporada, però no va arribar a un acord amb la companyia que s'havia encarregat de crear-la i van decidir traspassar el projecte a Unicorn Content.

"Em mantenien tot tal com estava previst per contracte, però vaig dir que aquesta sèrie la feia si era amb la productora i l'equip amb què havia treballat. Em puc guanyar enemics? Possiblement, però sempre seré sincer", assegura Maxi Iglesias.

D'aquesta manera, a causa dels canvis interns en la producció de la sèrie, l'actor va decidir saltar d'un projecte que fins aleshores l'havia omplert: "És la sèrie de la que estic més orgullós. És preciosa i hi vaig aprendre moltíssim". Ara bé, conclou: "Aquest gir a l'últim moment per un tema de pressupost que a mi no m'afectava, i vull que això quedi clar, em va fer dir que no".