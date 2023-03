El compte enrere per a l’onzena temporada de Masterchef està arribant al final. Uns mesos després de finalitzar els seus especials per Nadal, TVE ha anunciat que la nova temporada de la versió d’anònims del format arribarà dilluns que ve 27 de març al prime time de La 1, novament amb el manresà Jordi Cruz formant part del jurat. Cal recordar que el talent culinari produït per Shine Iberia (Cover Night, Bosé) també tornarà amb una novetat important respecte a la seva emissió, ja que tindrà una doble entrega setmanal, que s’emetran els dilluns i els dimarts.

L’augment dels lliuraments d’aquesta nova edició del Masterchef també farà que hi hagi més concursants, ja que es passarà dels 15 o 16 habituals fins a un barem d’entre 30 i 34 aspirants, amb la qual cosa es duplica clarament la xifra d’anteriors edicions. El mes d’octubre passat, el Consell d’Administració de RTVE va aprovar per majoria la divisió en dues gales setmanals l’11a edició de MasterChef. Al llarg dels últims anys, el format ha despertat nombroses crítiques per l’hora en què anunciava l’expulsat de la setmana i en què s’acabava, perllongant-se en algunes ocasions fins a les 2 de la matinada. Ara, es retalla la durada de forma considerable, per la qual cosa cada lliurament finalitzarà abans i s’enfortirà la fidelitat de l’audiència.