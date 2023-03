A la televisió, com en la música, no és massa estrany que surtin notícies relacionades amb plagis. Per exemple, a Espanya va arribar a judici el cas de la sèrie de TVE-1 ‘La señora’, que va ser acusada de copiar a una novel·la (finalment va ser absolta), i als EUA fins i tot la famosíssima ‘Stranger things’ de Netflix s’ha hagut de defensar d’una denúncia similar. L’últim cas és el d’‘Eufòria’ i ‘OT’. Els creadors del ‘talent show’ musical que va llançar a la fama Rosa López, David Bisbal, Bustamante i companyia han emprès accions legals contra el programa del ‘prime time’ dels divendres de TV-3. Consideren que aquest últim és «simplement, una ‘OT’ en català». Serà un jutge el que dicti sentència i el que determini si les similituds són tan pronunciades com per parlar de plagi. De moment analitzem els punts en comú i diferents entre els dos formats.

El contingut

Tots dos programes són ‘talents’ musicals en els quals competeixen diversos concursants que han passat per un càsting previ. El programa comença amb algun expulsat a la primera gala. Cada setmana es preparen, amb l’ajuda dels professors o ‘coaches’, una cançó d’un artista conegut que els ha assignat el programa a la qual donen el seu propi estil i que poden interpretar en solitari o en duo (o trio, en cas d’‘OT’). En tots dos, en començar la gala interpreten un tema conjunt i tenen una cançó a tall d’himne. I s’emeten en rigorós directe (tot i que en la primera edició d’‘Eufòria’ els primers programes van ser gravats). No obstant, mentre que a ‘OT’ hi va haver pocs temes en català, a ‘Eufòria’ es combina aquesta llengua amb el castellà i l’anglès.

Els cors dels acompanyants

‘Eufòria’ ha potenciat molt que els participants del concurs exerceixin com a cor, amb la qual cosa han de donar el màxim també quan facin de segona veu en l’actuació d’un company. A ‘OT’ no era així: al principi sí que hi havia actuacions conjuntes de diversos concursants (però no com a cor, sinó com a duos o trios) i a mesura que avançava el programa i quedaven menys competidors, les actuacions eren individuals.

Les expulsions

En tots dos casos hi ha una expulsió setmanal. A ‘OT’, el jurat proposava quatre concursants per ser expulsats. Els professors de l’Acadèmia tenien la capacitat de salvar-ne un i els seus companys, un altre, i hi havia un favorit setmanal, que era intocable. Els dos candidats que quedaven per abandonar el xou s’enfrontaven la següent setmana a la decisió del públic. A ‘Eufòria’, els que menys convencen se’ls col·loca a la zona de perill. Poden ser més de quatre, ja que el VAR musical (l’examen atent) pot dictaminar que no han estat a l’altura com a segones veus. Els poden salvar els membres de jurat o els ‘coaches’ o el públic.

La repesca

A ‘Eufòria’ hi ha una segona oportunitat en forma de repesca d’un concursant que havia sigut expulsat, una cosa que a ‘OT’ només es va utilitzar en la primera edició, la del 2001, que va recuperar Álex Casademunt. Aquesta recuperació d’un concursant segons la votació del públic va propiciar a ‘Eufòria’ que l’Edu passés de dir adeu al programa a quedar com a finalista.

Aïllament en una acadèmia

Un dels elements distintius d’‘OT’ era l’aïllament al qual estaven sotmesos els concursants, que entraven a l’Acadèmia. No podien utilitzar mòbils ni accedir a notícies de l’exterior. Puntualment se’ls facilitava algun contacte amb familiars. I ‘veien el món’ en les firmes de discos. Tot i que en alguna edició anaven a casa per Nadal i en la del 2020 la pandèmia els va obligar a confinar-se amb els seus per després tornar.

Així mateix, l’exhibició d’aquesta convivència –-es podia seguir durant tot el dia per internet i el més destacat es mostrava a la gala-– era part del seu èxit. A ‘Eufòria’, en canvi, els participants no estan sotmesos a aquest aïllament tan estricte, tot i que en la segona temporada, a diferència de la primera, assajaran en un espai, l’Estudi Eufòria, i s’inclouran més imatges de fora de la gala i de com es relacionen.

Les classes

En els dos programes els participants assisteixen a sessions amb experts en diferents matèries per preparar la seva actuació. A ‘OT’ hi havia classes d’interpretació, veu, gimnàstica, relacions amb els mitjans, composició... A la gala setmanal sempre s’emetien imatges de les classes. A ‘Eufòria’ també hi ha classes amb professors, aquí denominats ‘coaches’, tot i que són més específiques: d’interpretació, coreografia i veu. No obstant, les imatges de les classes no tenen tant protagonisme a les gales dels divendres.

Presentadors i jurat

‘OT’ ha tingut diversos presentadors (Carlos Lozano, Jesús Vázquez, Pilar Rubio i Roberto Leal), però mai van coincidir. És a dir, només hi havia un presentador en cada edició. En les dues temporades d’‘Eufòria’ han exercit com a mestres de cerimònies el duo format per Marta Torné i Miki Núñez (curiosament, un ‘extriunfito’ que fins i tot va arribar a Eurovisió). Quant al jurat, en els dos ‘talents’ hi ha tres o quatre membres. Pel d’‘OT’ van passar molts professionals del món de la música, tot i que és especialment recordat Risto Mejide per la seva duresa en els comentaris. A ‘Eufòria’ són tres membres, que jutgen amb menys duresa i més empatia els concursants.

El premi

En les primeres edicions d’‘OT’ el premi del guanyador, a més d’un contracte discogràfic (en la primera temporada també el van aconseguir molts finalistes) era ser el representant espanyol a Eurovisió. En canviar a Telecinco, es va perdre aquesta recompensa, però quan va tornar a TVE el 2017 es va crear un programa especial en el qual competien concursants de l’edició: Amaia i Alfred van ser els elegits el 2018 i el 2019, Miki Núñez. La cosa va tornar a canviar a ‘OT 2020’, ja que la candidatura no es decidia entre ‘triunfitos’. A ‘Eufòria’, per la seva banda, el premi de la guanyadora de la primera edició, Mariona Escoda, va ser un contracte discogràfic i interpretar la cançó de l’estiu de TV-3 i Catalunya Ràdio amb Miki Núñez.

Votacions

En tots dos programes, com en altres ‘talents’ i concursos, vota el públic: el del plató i el de casa, mitjançant l’aplicació del programa, tot i que en els primers programes d’‘Eufòria’, en ser gravats, només es votava des del plató. L’aplicació per votar des de casa era de pagament en el cas d’‘OT’, mentre que a ‘Eufòria’ es realitza per la web de TV-3 i és gratuïta.

El concert

Tots dos ‘talents’ es coronen amb un concert en viu en què tots els concursants tornen a oferir les seves actuacions més carismàtiques i interpreten la cançó que els serveix d’himne. A ‘OT’ es va arribar a fer gira per Espanya. Els dos d’‘Eufòria’ només es van celebrar a Barcelona.