Ana Obregón comença una nova etapa vital. La presentadora ha sigut mare per segona vegada als 68 anys, segons avança ‘Hola’ i ha verificat YOTELE. Segons la revista del cor, es tracta d’una nena que ha nascut sana i per gestació subrogada als Estats Units, on en aquests moments es troba ja amb la nova integrant de la seva família.

Segons la informació de la revista del cor, la petita ha nascut en un hospital de Miami. D’aquesta manera, l’alegria torna a casa de la investigadora de ‘Mask Singer’, després de la pèrdua del seu fill Aless, víctima d’un càncer, i dels seus dos pares, com a conseqüència de la seva avançada edat.