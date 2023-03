La tornada del mític concurs ‘Humor amarillo’, programa de curses d’obstacles i reptes que durant la dècada dels noranta va captivar milions d’espectadors d’arreu del món, està a prop de ser una realitat. Després de l’anunci d’una futura tornada a principis de l’any passat, el format que es desenvolupa al castell de Takeshi (nom original del programa) torna a la petita pantalla amb Amazon.

Ho farà al Japó el 21 d’abril i, malgrat que encara es desconeix la data d’estrena a Espanya i de quants capítols estarà composta aquesta nova entrega, el cert és que tota aquesta intriga ha quedat al marge gràcies a l’última novetat del ‘redebut’: el concurs es podrà veure totalment gratis a Twitch. Això serà possible perquè la multinacional nord-americana és propietària d’aquesta plataforma de ‘streaming’, en la qual es permet el visionament en directe de qualsevol contingut, sempre que pertanyi a Prime Video.

En mans dels ‘streamers’

La política de continguts de Twitch permetrà als ‘streamers’ de la plataforma emetre pels seus respectius canals les aventures del Chino Cudeiro. Així, doncs, no caldrà disposar de cap subscripció a Amazon per disfrutar de la temporada que s’estrenarà a Prime Video, sinó que es podrà fer de manera totalment gratuïta a través d’aquests creadors de contingut.

VUELVE HUMOR AMARILLO



Voy a castearlo en mi canal, ¿os molaría? https://t.co/UPz7tv8n3C — Jaime Mellado (@jaimemellado_) 28 de marzo de 2023

En altres paraules, figures com Ibai Llanos i Ander Cortés tindran l’oportunitat de tornar a comentar (i emetre) en directe els episodis de ‘Takeshi’s Castle’. Cal destacar que el salt a la fama dels ‘streamers’ bascos, antics comentaristes de competicions de ‘League of Legends’, ve donat en gran part per continguts de ‘casting’: utilitzar vídeos de concursos o proves i posar-los veu, i convertir una simple carrera de bales o una partida de Tetris en un esdeveniment apassionant.