Netflix estrena aquest divendres la seqüela de Criminales en el mar, ara Criminales a la vista, que torna a reunir a la pantalla Adam Sandler i Jennifer Aniston. La comèdia d’acció presenta una nova missió per als dos investigadors, que ara dirigeixen una agència de detectius.

HBO Max estrena dissabte la sèrie El deshielo, un thriller ambientat a Polònia, amb una investigació liderada per la detectiu Katarzyna Zawieja, que acaba de quedar-se vídua. Aviat descobrirà que la víctima acabava de tenir un fill, i començarà la cerca del nadó.

Amazon Prime Video. La plataforma adapta en una sèrie original el best-seller El poder, publicat al New York Times, de Naomi Alderman. Un thriller disponible a partir d’avui.

Filmin estrena dimarts que ve la tercera sèrie original de la plataforma catalana, Selftape, protagonitzada per les germanes Joana i Mireia Vilapuig, conegudes popularment per la sèrie de TV3 Polseres Vermelles. La sèrie, amb tocs autobiogràfics, aborda com les dues joves actrius han d’enfrontar-se a un present incert en un moment clau de les seves vides i la seva relació com a germanes.

Apple TV+. Dues novetats des d'aquest divendres: la sèrie d’animació basada en els llibres súper vendes Diario de una lechuza, publicats també pel New York Times, de l’autora guardonada Rebecca Elliott. I, de l’altra, Tetris, una ficció basada en la intrahistòria del naixement del popularíssim i avui ja molt vintage videojoc.