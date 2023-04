Aquesta nit, a les 22.40 h, el programa 60 minuts del canal 33 estrena Els alertadors a l’ONU. Què passa quan l’organisme que vetlla per la pau i la seguretat mundials, garant dels drets humans, rep denúncies internes de corrupció, malversació de fons o assetjament sexual? Extreballadors de l’ONU expliquen com van ser amenaçats, desacreditats, apartats o acomiadats quan van alertar d’aquests comportaments. Els alertadors, que denuncien irregularitats i conductes il·lícites dins un ens públic o privat, haurien de ser protegits i les seves denúncies canalitzades. Aquest documental de la cadena britànica BBC mostra tot el contrari.

Emma Reilly, que va ser durant deu anys observadora de Drets Humans a la OHCHR, va refusar donar a la delegació xinesa la llista dels activistes uigurs que anirien a un Consell de Drets Humans. Va ser desautoritzada pel seu cap i va patir amenaces. James Wasserstrom, que era cap de l’Oficina per la Coordinació de la Supervisió de les Empreses Públiques a UNIMK, va denunciar suborns en la construcció d’una planta elèctrica a Kosovo i li van tancar l’oficina. I John O’Brien, assessor tècnic per la Mitigació del Canvi Climàtic al PNUD, va descobrir que el programa a Rússia s’usava per fer rentat de diners. Són tres dels alertadors que ofereixen el seu testimoni davant la càmera.