Radio Televisión de Andalucía (RTVA) elevarà una queixa formal a la Federació d'Organismes de Ràdio i Televisió Autonòmics (Forta) per la paròdia de la Verge del Rocío emesa al programa satíric ‘Està passant’ de TV-3. «Reclamarem mesures per evitar aquests atacs impresentables», ha anunciat aquest diumenge el conseller de la Presidència, Interior, Diàleg Social i Simplificació Administrativa de la Junta d’Andalusia, Antonio Sanz.

La decisió arriba un dia després que el president de la Junta, Juanma Moreno, assegurés que el ‘gag’ era «una falta de respecte a Andalusia». A més, va exigir públicament una disculpa per part de la televisió pública catalana. El director del programa, Toni Soler, va respondre amb un taxatiu «pots esperar assegut», una afirmació que no va fer res més que augmentar la crispació.

«Des del Govern andalús considerem que és lamentable que es torni a atacar Andalusia d’aquesta manera», ha apuntat el titular de la Presidència. També ha recalcat que les imatges «han provocat l'absoluta indignació de les institucions i dels andalusos», ja que «traspassen els límits de l'humor i de la llibertat d'expressió».

«Atacs en mitjans públics»

Durant el número còmic, l’actriu Judit Martín va interpretar la venerada verge d’Almonte i es va queixar, amb un marcat accent andalús, de l’aparatositat del vestit. «¡Fa 200 anys que no puc fotre un clau com Déu mana!», va afegir. En la mateixa actuació, intentava flirtejar amb un dels presentadors del programa, Jair Domínguez, mentre Soler reconeixia que no sabia «què dir per no cagar-la» amb aquest tema: «Som en un camp de mines», va assenyalar.

El conseller ha asseverat que «la paròdia suposa una autèntica falta de respecte al poble andalús, a la seva cultura i a les seves tradicions» i ha assegurat que «a Catalunya hi ha una gran devoció per la Verge del Rocío». Sanz ha tornat a exigir als responsables de TV-3 que «demanin disculpes i que no tornin a repetir aquests afronts». Una petició que també ha fet la Federació d’Entitats Culturals Andaluses a Catalunya (FECAC). Finalment, Sanz ha exigit al Govern «que no permeti aquesta mena d’atacs en mitjans públics, que divideixen fins i tot la mateixa societat catalana.»