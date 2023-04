Luis Tosar i Ursula Corberó han posat les veus als protagonistes del curtmetratge Sith, un dels nou que formaran la segona temporada de la sèrie animada Star Wars: Visions, que vol aportar diferents punts de vista tant culturals com creatius a la famosa saga. Tosar i Corberó han posat les veus tant en espanyol com en anglès a aquest curt de 14 minuts de durada desenvolupat per El Guiri Studios, una productora amb seu a Madrid fundada per Rodrigo Blaas i Cecile Hokes. La segona temporada de Star Wars: Visions arribarà a Disney+ a partir del pròxim 4 de maig, segons ha anunciat la mateixa plataforma a través del seu perfil de Twitter.