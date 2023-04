Des de dijous passat, TV3 ha sigut objecte de polèmica per una paròdia sobre la Verge del Rocío que es va emetre en el programa ‘Està passant’, presentat per Toni Soler. El president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno, ha exigit aquest dissabte que la cadena es disculpi pel gag protagonitzat per l’actriu Judit Martín. La Federació d’Entitats Culturals Andaluses a Catalunya (FECAC) també s’ha afegit al mateix prec al considerar-ho una «falta de respecte».

Davant la petició pública de Juanma Moreno feta a través del seu perfil de Twitter, Toni Soler ha respost fent retuit i afegint el següent comentari: «Pots esperar assegut». ets pots esperar assegut. https://t.co/LpzRsPUaIs — TONI SOLER (@soler_toni) 8 de abril de 2023 Malgrat que algunes persones s’han sentit ofeses per la broma, d’altres han sortit en defensa de l’escena humorística i han defensat que TV3 també ha fet el mateix tipus de gag amb la Mare de Déu de Montserrat, la Moreneta, que és la patrona de Catalunya. De fet, en aquesta ocasió també va ser l’actriu Judit Martín que va interpretar la verge catalana. Cuando se habla desde la ignorancia y la catalanofobia.🤦🏻‍♀️

Toma anda bocachanclas,aquí tienes a la misma actriz,haciendo parodia de La Moreneta.

Algo muy bueno que tenemos los catalanes es que nos reímos de todo. Incluso de nuestra cultura y de nosotros mismos.A ver si aprendes 😉 https://t.co/OhK40pu47K pic.twitter.com/hrNsaZmEe9 — Silvia 🖤 (@PhoebeMacGuff) 8 de abril de 2023