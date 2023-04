TV-3, la cadena que va emetre el polèmic gag del programa ‘Està passant’, en el qual es parodiava la Verge del Rocío i que va revoltar molts andalusos, s’ha pronunciat respecte a aquest fet. Fonts de la cadena pública autonòmica, sense entrar a respondre a les queixes de la Junta d’Andalusia, la Conferència Episcopal Tarraconense i la Federació d’Entitats Culturals Andaluses a Catalunya (FEAC), s’han posicionat en defensa de la sàtira com un «símptoma de salut democràtica» i han declarat a Europa Press que la cadena «ha fet humor sobre tot i ho continuarà fent». Així mateix, aquestes fonts han afegit que no volen entrar en «declaracions i contradeclaracions» pel gag.

Tot va començar dijous passat quan en el programa de TV-3 ‘Està passant’, l’actriu Judit Martín va aparèixer caracteritzada com la Verge del Rocío, venerada a la població de Huelva d’Almonte, dins de la secció ‘L’entrevista improvisada’. Una cosa, d'altra banda, que ja havia fet en una altra ocasió com La Moreneta, la Verge més estimada a Catalunya. Durant el gag, l’actriu es queixava amb marcat accent andalús de com d’incòmode era el vestit que vestia: «¡Fa 200 anys que no puc fotre un clau com Déu mana!», deia. També flirtejava amb un dels presentadors del programa, <strong>Jair Domínguez.</strong> En un moment de l’escenificació, Toni Soler, director i presentador del programa, assegurava que no sabia «què dir per no cagar-la» i reconeixia: «Estem en un camp de mines».

I no s’equivocava. La reacció de molts andalusos no es va fer esperar i algunes veus institucionals, religioses i culturals elevaven la seva queixa. Entre ells, el <strong>president de la Junta d’Andalusia,</strong> Juan Moreno, que va exigir a TV-3 que demanés disculpes. «L’humor és una de les senyes d’identitat de la nostra terra, però per tenir gràcia es fa amb respecte i carinyo», deia en un tuit. «És una falta de respecte a Andalusia, a milers d’andalusos i les seves tradicions. Espero que per demanar perdó sàpiguen fer-ho millor», va afegir. La resposta a <strong>títol personal de Soler</strong> no es va fer esperar. L’humorista retuitejava aquest missatge amb el comentari: «Et pots esperar assegut». Ara és TV-3 la que ha respost defensant el gènere de la sàtira, de la qual és el màxim exponent el seu programa ‘Polònia’.